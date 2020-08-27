Одесскую таможню возглавил новый начальник: кто он (фото)

Новым начальником Одесской таможни стал Денис Пудрик, который был заместителем главы этой же таможни.
Об этом Одесская таможня сообщила в Facebook.
К обязанностям Пудрик приступил 25 августа.
Ему 43 года. Родом из Макеевки Донецкой области. Карьеру начинал с должности инспектора таможни в Донецком аэропорту.
Был начальником Бердянской, Донецкой, Черниговской, Львовской таможен.
В 2012 – 2014 годах возглавлял Крымскую таможню.
В мае в Одессе на взятке задержали одного из руководителей таможни.
1 комментарий
Он итак уже разьелся сладко на прежней работе как стадо свинячин вскладчину . А главой таможни в джип не влезет. Пожалели бы честного труженика