Одесскую таможню возглавил новый начальник: кто он (фото)

Новым начальником Одесской таможни стал Денис Пудрик, который был заместителем главы этой же таможни.

Об этом Одесская таможня сообщила в Facebook.

К обязанностям Пудрик приступил 25 августа.

Ему 43 года. Родом из Макеевки Донецкой области. Карьеру начинал с должности инспектора таможни в Донецком аэропорту.

Был начальником Бердянской, Донецкой, Черниговской, Львовской таможен.

В 2012 – 2014 годах возглавлял Крымскую таможню.

В мае в Одессе на взятке задержали одного из руководителей таможни.