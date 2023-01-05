Одесскую премию Бабеля отменили до конца войны

В наступившем 2023-м году одесскую международную литературную премию имени Исаака Бабеля отменили «в связи с путинской агрессией».

Об этом уведомили на своем сайте организаторы премии.

«Сообщаем, что, в связи с путинской агрессией, седьмой сезон Премии (2023 г.) не состоится.

Проведение Премии им. Исаака Бабеля приостановлено до окончания войны.

Здоровья вам всем и скорейшего мира!»,

– сказано в заявлении оргкомитета.

Премия Бабеля с привкусом скандала

Напомним, вручение премии Бабеля в 2022 году, когда россия развязала кровавую войну против Украины, ознаменовалось скандалом: как оказалось, организаторы премии включили в состав ее жюри представителей страны-агрессора, а среди призеров также оказались граждане россии. Так, среди победителей и дипломантов оказались трое жителей из россии – Лев Усыскин, Татьяна Хохрина и Григорий Ряжский.

Тогда же мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что городские власти прекращают сотрудничество со Всемирным клубом одесситов (ВКО) из-за организации и результатов премии Бабеля.

В то же время в Клубе одесситов тогда все обвинения отвергли и заявили, что случившаяся размолвка с мэрией и обвинения в их адрес – недоразумение.

Позже ВКО провел заседание Президентского совета, на котором его члены одобрили отставку вице-президента ВКО, координатора и автора идеи проведения в Одессе Международной литературной премии имени Исаака Бабеля Валерий Хаита, а Хаит заявил о приостановке этой литературной премии.

Что такое премия Бабеля?

По информации организаторов, литературная премия имени Исаака Бабеля является логическим продолжением уникального проекта по увековечению литературного наследия знаменитого писателя. Она предусматривает «просветительские и образовательные аспекты» и направлена «на создание нового культурного контекста в жизни города» и должна «претендовать на формирование эстетических и художественных вкусов современного общества».

Учредителем премии Бабеля является Всемирный клуб одесситов. В качестве соучредителей указаны Одесский литературный музей, литературный журнал «Радуга» (Киев), Одесская национальная научная библиотека, а также дочь знаменитого писателя Лидия Бабель (живет в США).

4 сентября 2011 года по инициативе Всемирного клуба одесситов в Одессе был установлен первый в мире памятник Исааку Бабелю и открыта площадь его имени.