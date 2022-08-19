Во Всемирном клубе одесситов рассказали о судьбе премии Бабеля

ВКО выходит из состава учредителей премии Бабеля, а ее координатор Хаит В. И. заявляет о приостановке этой литературной премии.

Об этом сообщил директор Всемирного клуба Одесситов Григорий Барац.

У себя в facebook написал, что Президентский совет Всемирного клуба одесситов выражает сожаление по поводу ситуации, которая сложилась с Премией И. Бабеля в этом году.

Всемирный клуб одесситов провел заседание Президентского совета ВКО, на котором его члены одобрили отставку вице-президента ВКО Хаита В. И. — координатора и автора идеи проведения в Одессе Международной литературной премии им. И. Бабеля.

ВКО выходит из состава учредителей премии Бабеля, а ее координатор Хаит В. И. заявляет о приостановке этой литературной премии.

Напомним, что скандал с премией им Бабеля случился после того, как стало известно, что среди ее лауреатов и членов жюри оказались граждане российской федерации.

Мы писали об этом в материале: Русская литература поссорила одесскую мэрию и Всемирный клуб одесситов.

Впрочем, во Всемирном клубе одесситов тогда все обвинения отвергли и заявили, что случившаяся размолвка с мэрией и обвинения в их адрес – недоразумение.