Русская литература поссорила одесскую мэрию и Всемирный клуб одесситов

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что городские власти прекращают сотрудничество со Всемирным клубом одесситов из-за организации и результатов Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля.

Оказалось, что в этом году, когда россия напала на Украину, развязала кровавую войну, запускает по Одессе крылатые ракеты, убивает ее жителей, в это время организаторы премии включили в состав ее жюри представителей государства-агрессора. Среди призеров тоже оказались граждане россии.

Речь идет о подведении итогов Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля, где российские писатели были как включены в состав жюри, так и удостоены дипломов. Среди них, в частности, есть те, кто позволял себе неоднозначные высказывания в адрес Украины, а также сотрудничал с российскими СМИ, которые открыто поддерживают действия России,

– пояснил городской голова Одессы.

Во Всемирном клубе одесситов ситуацию не комментируют, отвечают, что все сейчас в отпуске.

Неуместная премия

В этом году среди победителей и дипломантов оказались трое жителей из россии – Лев Усыскин, Татьяна Хохрина и Григорий Ряжский.

Целью премии заявлено выявлять и поддерживать лучшие образцы современной художественной словесности в жанре рассказа (новеллы), написанного на русском языке как в Украине и России, так и в других странах мира.

Вот только проводить премию с участием россиян в этом году, когда их государство не скрываясь, заявляет о цели уничтожить Украину как государство и украинцев как народ точно было не уместным.

ВКО помогает ВСУ

При этом обвинить Всемирный клуб одесситов в антиукраинских позициях никак нельзя. С самого начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года его члены много раз выступали в поддержку Украины.

В клубе проводились благотворительные концерты, на которох собирались средства на попомощь ВСУ.