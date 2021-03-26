В историческом здании больницы №5 на Троицкой в Одессе проведут ремонт и реставрацию

Ремонт и реставрация ожидает историческое здание Одесской городской клинической больницы (ГКБ) № 5 на ул. Троицкой, 37.

Управление капитального строительства Одесского горсовета на сайте госзакупок «Прозорро» уже опубликовало тендер по поиску специалистов, которые разработают проектную документацию будущих работ.

Как следует из документа, ожидается проведение первоочередных противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на памятнике архитектуры. А это ремонт и фасада, и чердака, и кровли, и непосредственно палат больницы.

Стоимость разработки проекта — немногим более одного миллиона четырехсот тысяч гривен. Выбирать проектировщика будут после 5 апреля. Победитель тендера должен будет сдать проект до конца текущего года.

Когда начнется сам ремонт, пока не известно.

Как следует из ресурса «Домофото», здание сегодняшней ГКБ № 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора М. И. Линецкого.

Строилось оно для Греческого мужского родоканакиевского училища (участок принадлежал Греческой церкви).

«Больничные черты» здание приобрело в 1938 году: здесь размещалась детская консультация.

Памятником архитектуры и градостроительства местного значения, числится как «Здание Греческого мужского родоконакиевского училища».

Фото: 2gis.ua