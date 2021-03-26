В историческом здании больницы №5 на Троицкой в Одессе проведут ремонт и реставрацию

Ремонт и реставрация ожидает историческое здание Одесской городской клинической больницы (ГКБ) № 5 на ул. Троицкой, 37.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Управление капитального строительства Одесского горсовета на сайте госзакупок «Прозорро» уже опубликовало тендер по поиску специалистов, которые разработают проектную документацию будущих работ.
Как следует из документа, ожидается проведение первоочередных противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на памятнике архитектуры. А это ремонт и фасада, и чердака, и кровли, и непосредственно палат больницы.
Стоимость разработки проекта — немногим более одного миллиона четырехсот тысяч гривен. Выбирать проектировщика будут после 5 апреля. Победитель тендера должен будет сдать проект до конца текущего года.
Когда начнется сам ремонт, пока не известно.
Как следует из ресурса «Домофото», здание сегодняшней ГКБ № 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора М. И. Линецкого.
Строилось оно для Греческого мужского родоканакиевского училища (участок принадлежал Греческой церкви).
«Больничные черты» здание приобрело в 1938 году: здесь размещалась детская консультация.
Памятником архитектуры и градостроительства местного значения, числится как «Здание Греческого мужского родоконакиевского училища».
Фото: 2gis.ua