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Одесскую киностудию передали Госкино: там начнут снимать фильмы?

Одесскую киностудию передали Госкино: там начнут снимать фильмы?

Правительство Украины передало управление государственной частью акций Акционерного общества «Одесская киностудия» Государственному агентству по кино (Госкино).

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Кабмин принял это решение 28 октября 2021 года.

До этого киностудия находилась в ведении Минкульта.

Доля государства в АО составляет 50% и + 1 акция. Еще 50% ценных бумаг владеет общество с ограниченной ответственностью «Новая киностудия».

Кроме государственной доли в Одесской киностудии, правительство передало в управление Госкино имущество Национальной киностудии художественных фильмов им. Александра Довженко, Украинской студии документальных фильмов, Центра инновационных экранных и информационных технологий и Национальной кинематики Украины.

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В течении трех месяцев Госкино должно подготовить стратегический план развития этих кинопредприятий.

Тогда мы и узнаем, вернется ли киносъемочный процесс на Одесскую киностудию.

Гильдия кинематографистов Одессы пока решение правительства не комментировало. Дело в том, что в 2016 году члены гильдии, работающие на киностудии заявили о ее рейдерском захвате и подали обращение в суд. Среди авторов незаконной, по мнению участников гильдии, приватизации тогда называли нынешнего министра культуры Александра Ткаченко, бывшего в то время нардепом в Верховной раде.

Нынешнего министра тогда обвиняли в том, что киностудия лишилась авторских прав на фильмы, в массовых увольнениях персонала, распродаже имущества и в том, что киностудия не снимает фильмов.

Справка

50%+1 акция ЧАО «Одесская киностудия» принадлежит государству. До 2018 года частным акционером компании была ООО «Новая киностудия», принадлежавшая на то время директору группы компаний «1+1» Александру Ткаченко.

В 2018 году у киностудии появился еще один акционер: 25% акций «Новая киностудия» передала компании «Медиа Коворкинг».

Министр культуры Александр Ткаченко продал принадлежавший ему пакет акций ЧАО «Одесская киностудия» в размере 25%-1 акция банкиру Александру Морозову.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Одессе можно построить современную киностудию на базе существующей, однако для  этого необходимы инвестиции. Также он выразил надежду, что на территории киностудии не будут строить жилье на продажу.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что государство может потерять контрольный пакет акций Одесской киностудии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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