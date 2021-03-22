По Одесскому зоопарку разгуливали «фашисты» – что случилось? (фото)

В Одесском зоопарке снимают фильм, посвященный одесситу норвежского происхождения Генриху Бейзерту, который создал и сохранил Одесский зоопарк в годы Второй Мировой войны.

Как сообщил в Facebook директор зоопарка Игорь Беляков, съемки ведет Одесская киностудия.

«У нас в зоопарке снимают кино. Одесская киностудия», – написал Беляков и опубликовал фото с места съемок.

По информации Одесской киностудии, фильм носит название «Улыбка львицы». В первый день в зоопарке снималась сцена, когда на домашнем совете семьи Генриха Бейзерта было решено организовать на территории зоопарка швейную мастерскую, доходы которой позволят кормить животных. Действие фильма происходит в 1941 году, когда Одесса находилась в оккупации немецко-румынских войск.

В съемках принимают участие артисты одесских театров.

Фото: Facebook-страница Игоря Белякова