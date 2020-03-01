Страсти по Одесской киностудии: кинематографисты продолжают свою борьбу

Будущее Одесской киностудии не перестает будоражить кинематографистов и одесситов, считающих легендарную кинофабрику своим культурным наследием. Сегодня она имеет реальную перспективу оказаться в частных руках – президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий мораторий на ее полную приватизацию. Тревожная ситуация, грозящая уничтожением старейшей киностудии страны, стала темой «круглого стола», собравшего одесских кинематографистов и общественников в библиотеке им. Грушевского.

Пригласили киношники обсудить будущее киностудии и народных депутатов. Ни один из них не пришел – хотя, по словам кинематографистов, обещали. Сослались на необходимость участия в общественных заседаниях. Не пришли и депутаты местных советов, ходя земля киностудии находится в собственности городской громады. Видимо, от кого арендную плату за нее получать, им безразлично. Так что, судя по всему, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Тем более, что недавно Хозяйственный суд Киева вынес решение, передающее контрольный пакет акций киностудии в руки частников. Оно было принято по иску ЧАО «Одесская киностудия», потребовавшего конфисковать из владения государства акции предприятия на сумму в 7,4 млн. грн, что составляет около 12% от их общей стоимости.

Дело в том, что при акционировании студии государство внесло в качестве своего вклада в уставный фонд здания и сооружения предприятия, оцененные в 31 млн. грн. В перечне переданного имущества входила и гостиница «Экран», где проживали сотрудники киностудии и приглашенные кинозвезды, стоимостью порядка 7,4 млн. грн.

Все вместе, как раз, и составляло 50% акций. Но числился «Экран» не гостиницей, а общежитием, и, согласно закону, приватизации не подлежал. Этим и воспользовалось руководство ЧАО. И пакет акций, принадлежащих государству, сократился до 38%. Фактически, киностудия имеет все шансы окончательно попасть под контроль частников.

Минкульт апелляцию по этому решению подавать не стал. Но киношники, объединившиеся в общественную организацию «Гильдия кинематографистов Одессы» и не один год борющиеся за сохранение легендарной киностудии, отправили в офис Генерального прокурора Украины электронное обращение о возможности нарушения интересов государства в связи с принятым Хозсудом Киева решением.

В результате Генпрокуратура направила материалы по нему в прокуратуры Киева и Одессы. В ожидании реальных мер пресечения «ползучей приватизации» «Гильдия кинематографистов Одессы» по итогам «круглого стола» приняла меморандум, в котором требует от парламента и президента комплексного расследования всех злоупотреблений и нарушений закона в период подготовки Одесской киностудии к акционированию и дальнейшей хозяйственной деятельности ЧАО, приведшей к расхищению государственной собственности в особо крупных размерах. А также – компенсации убытков и привлечения виновных к ответу.

Конечным пунктом расследования должно стать возвращение Одесской киностудии в государственную собственность, в частности – передача на баланс студии ее фильмофонда. В дальнейшем путем публичных экспертных обсуждений, по требованию кинематографистов, киностудии следует быть либо национализированной, либо приватизированной профильным инвестором.

Но судя по тому, что нынешний инвестор одесской кинофабрики Александр Ткаченко к тому же является председателем Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, такой финал «страстей по киностудии» довольно проблематичен.

Фото: odesafilmstudio.com.ua

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