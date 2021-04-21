Одесского головореза признали невменяемым и будут лечить

Отцу он отрезал голову и разгуливал с ней по микрорайону Таирова.

“Головореза” признали невменяемым.

“В момент совершения преступления и до настоящего времени у подозреваемого наблюдаются признаки расстройства психической деятельности. В результате этого он не был способен осознавать свои действия и управлять ими”, – сказано в сообщении Киевского суда Одессы.

Подсудимого будут лечить в специализированной клинике в Днепре. Однако в суде уточнили, что его решение еще не вступило в законную силу.

Ранее суд арестовал этого человека на два месяца, тогда же подсудимый признал свою вину.

Напомним, 20 января на проспекте Небесной сотни 30-летний одессит мужчина зарезал своего отца и 32-летнего мужчину, который снимал у его отца комнату. По данным прокуратуры, убийство он совершил «на почве давних неприязненных отношений» с отцом.

Затем убийца расчленил оба тела и обмотал себя внутренностями. Отцу он отрезал голову и разгуливал с ней по улице. Также сообщалось, что отрезанной головой отца неадекватный убийца разбил несколько машин.

Кроме того, стало известно, что накануне убийцу уволили с нескольких работ, где он был замечен в состоянии наркотического опьянения. То, что осужденный употреблял наркотики, подтвердили и его соседи. Позже сам убийца заявил на допросе, что пошел на преступление, исполняя некий «ритуальный обряд».