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Головорез с Таирова баловался наркотиками и психовал на работе – подробности жуткого убийства в Одессе

Головорез с Таирова баловался наркотиками и психовал на работе – подробности жуткого убийства в Одессе

Стала известна личность подозреваемого в двойном убийстве на Таирова в Одессе – им оказался 30-летний одессит Игорь Пономаренко.

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Об этом сообщает Телеграм-канал «Х…я Одесса».

Также сообщается, что подозреваемый работал в отеле «Дюк» в переулке Чайковского, 10, откуда был уволен «за психи на работе и пребывание в наркотическом опьянении».

По данным канала, мужчина обезглавил своего отца Игоря Пономаренко и выпотрошил 32-летнего Александра Демченко (вероятно, это был друг семьи).

Напомним, днем 20 января жители одесского микрорайона Таирова были шокированы, встретив мужчину, который разгуливал по улице, держа в руках отрубленную человеческую голову, а на шее у него были намотаны человеческие внутренности. При этом мужчина выглядел абсолютно спокойным, и некоторые местные жители даже «подумали, что это пранк» (розыгрыш – ред.), но, тем не менее, вызвали полицию.

Правоохранители застали предполагаемого убийцу в тот момент, когда он заходил в подъезд дома на проспекте Небесной Сотни. Полицейские зашли в квартиру следом за ним и обнаружили там тела двух мужчин. Один погибший был обезглавлен, а другой – выпотрошен.

Подозреваемого задержали. По информации из соцсетей, отвечая на вопрос, зачем он зарезал двух человек молодой человек ответил: «Потому что мне так захотелось».

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Идет следствие.

Фото иллюстрационное

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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