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Шокирующее убийство в Одессе: головореза с Таирова закрыли в СИЗО на 2 месяца

Шокирующее убийство в Одессе: головореза с Таирова закрыли в СИЗО на 2 месяца

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения 30-летнему одесситу, совершившему жестокое двойное убийство в микрорайоне Таирова.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, прокуроры настаивали на содержании убийцы под стражей без возможности внесения залога. В итоге суд заключил преступника под стражу на два месяца.

На суде обвиняемый признал свою вину и согласился на арест.

Напомним, 20 января на проспекте Небесной сотни 30-летний одессит мужчина зарезал своего отца и 32-летнего мужчину, который снимал у его отца комнату. По данным прокуратуры, убийство он совершил «на почве давних неприязненных отношений» с отцом.

Затем убийца расчленил оба тела и обмотал себя внутренностями. Отцу он отрезал голову и разгуливал с ней по улице. Также сообщалось, что отрезанной головой отца неадекватный убийца разбил несколько машин. Кроме того, стало известно, что накануне убийцу уволили с нескольких работ, где он был замечен в состоянии наркотического опьянения. То, что осужденный употреблял наркотики, подтвердили и его соседи. Позже сам убийца заявил на допросе, что пошел на преступление, исполняя некий «ритуальный обряд».

Ранее убийце с Таирова объявили о подозрении.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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