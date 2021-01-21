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Разбивал машины отрезанной головой: новые подробности о зверском убийстве в Одессе

Разбивал машины отрезанной головой: новые подробности о зверском убийстве в Одессе

В Одессе продолжает обрастать подробностями жуткое двойное убийство, которое произошло 20 января в микрорайоне Таирова.

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Напомним, что там 30-летний одессит убил двоих мужчин – собственного отца и 32-летнего знакомого. Отцу он отрезал голову и разгуливал с ней по городу. А второй жертве вспорол живот и обмотал себя кишками убитого. Злодея поймали полицейские.

В Телеграм-каналах появилась информация о том, что злодей разбил отрезанной головой несколько машин.

«Он хлопнул этой головой по машине женщины, которая сразу же уехала. Затем он, разбил отрезанной головой другие машины. Вы же понимаете, что это голова родного отца, так даже звери не поступают» – комментируют одесситы.

Ранее сообщалось, что этого неадеквата накануне трагедии уволили с работы, где его замечал в состоянии наркотического опьянения.

В Телеграм-канале Xydessa сообщается, что у задержанного якобы есть жена и ребенок.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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