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Вопрос – ответ: как в Одессе отправить школьника на дистанционку?

Вопрос – ответ: как в Одессе отправить школьника на дистанционку?

Одесские школьники с 1 сентября смогут учиться и дистанционно. Но эта форма обучения будет доступна не во всех школах, а только в некоторых. Параллели распределят, как и было в прошлом году, между педагогами.

Елена Буйневич, директор департамента образования Одесского горсовета, сообщила, что в новом учебном году на онлайн-обучение перешли более 600 детей. В основном это ученики, которые по состоянию здоровья должны быть максимально защищены от коронавируса. Но не во всех образовательных учреждениях есть возможность открыть дистанционные классы, поэтому они есть только в определенных заведениях.

Итак, чтобы записать ребенка на дистанционку, нужно:

  • выбрать школу и параллель, которую сможет посещать ваш ребенок (перечень ниже);
  • обратиться с заявлением о намерении учиться в этой школе к директору этой школы и директору школы, где учился ребенок раньше.

После этого ребенка зачислят в соответствующий класс. Место в школе, из которой перевели ученика, за ним сохраняется.

ПЕРЕЧЕНЬ ОДЕССКИХ ШКОЛ С ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕМ:

  • Школа №118 (улица Преображенская, 75) — 1-4 класс;
  • Школа №1 (Михайловская площадь, 10) — 2-4 класс;
  • Школа №122 (Старопортофранковская, 45) — 5, 6, 7 классы;
  • Лицей №81 (Фонтанская дорога, 26) — с 5 по 8 классы;
  • Школа №111 (площадь Молодежи, 17) — 8 класс;
  • Школа №17 (Махачкалинская, 7) — 9 класс;
  • Гимназия №5 (Маршала Малиновского, 29а) — 10-11 классы.

ВАЖНО! При повышении уровня заболеваемости коронавирусом и, соответственно, при попадании той или иной области в желтый, оранжевый или красный карантинный уровень, школы могут уйти на карантин.

Однако, по решению Кабмина, если 80% персонала школы были привиты от COVID-19, то дети все же смогут посещать школы. Следить за исполнением этого условия должен директор учебного заведения.

Ранее мы рассказывали о том, что в одесских школах обновят меню.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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