Одесский трамвай-великан будет ходить до Пересыпского моста (видео)

Обкатка нового маршрута состоялась сегодня, 9 июля, при участии мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Как отметил городской голова, сейчас в Одессе есть два вагона «Татра», приобретенные по кредитной программе с Европейским инвестбанком. До конца июля планируется получение еще шести таких трамваев.

Также для удобства посадки пассажиров вдоль всего маршрута обновили ключевые остановочные комплексы.

«Из-за ограничения энергоресурсов мы пока не можем использовать многосекционные вагоны на маршруте постоянно. Для комфорта пассажиров будем запускать их в пиковые часы. В другие часы будут работать односекционные вагоны», – прокомментировал результаты испытания Геннадий Труханов.

В мэрии также пояснили, что ограничения в подаче электричества привели к увеличению интервалов в работе трамвая №7, связывающего Пересыпьский район с центром города, а деформация рельсового полотна на спуске Маринеско лишила возможности использовать трехсекционные вагоны «Татра» и «Одиссей МАХ» на маршруте «Север-Юг». Поэтому и было было принято решение направить одну из новых «Татр» для облегчения положения жителей Пересыпского района. Теперь они могут добраться до улицы Черноморского казачества и пересесть там на ту же «семерку», а также на трамвай №12 и троллейбус №10.

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