Одесский трамвай-великан будет ходить до Пересыпского моста (видео)

Одесский трамвай-великан будет ходить до Пересыпского моста (видео)

Трехсекционный трамвай компании «Татра-Юг» теперь будет курсировать в Одессе еще по одному маршруту: №1к – от улицы Паустовского до Пересыпского моста.

Обкатка нового маршрута состоялась сегодня, 9 июля, при участии мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Как отметил городской голова, сейчас в Одессе есть два вагона «Татра», приобретенные по кредитной программе с Европейским инвестбанком. До конца июля планируется получение еще шести таких трамваев.

Также для удобства посадки пассажиров вдоль всего маршрута обновили ключевые остановочные комплексы.

«Из-за ограничения энергоресурсов мы пока не можем использовать многосекционные вагоны на маршруте постоянно. Для комфорта пассажиров будем запускать их в пиковые часы. В другие часы будут работать односекционные вагоны», – прокомментировал результаты испытания Геннадий Труханов.

В мэрии также пояснили, что ограничения в подаче электричества привели к увеличению интервалов в работе трамвая №7, связывающего Пересыпьский район с центром города, а деформация рельсового полотна на спуске Маринеско лишила возможности использовать трехсекционные вагоны «Татра» и «Одиссей МАХ» на маршруте «Север-Юг». Поэтому и было было принято решение направить одну из новых «Татр» для облегчения положения жителей Пересыпского района. Теперь они могут добраться до улицы Черноморского казачества и пересесть там на ту же «семерку», а также на трамвай №12 и троллейбус №10.

Читайте также: На улицы Одессы вышли новые трамваи: по каким маршрутам.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua