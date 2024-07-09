Одеський трамвай-велетень ходитиме до Пересипського мосту (відео)

Обкатування нового маршруту відбулося сьогодні, 9 липня, за участю мера Одеси Геннадія Труханова, повідомляє прес-служба одеської мерії.

Як зазначив міський голова, зараз в Одесі є два вагона «Татра», придбані за кредитною програмою із Європейським інвестбанком. До кінця липня планується отримання ще шести таких трамваїв.

Також для зручності посадки пасажирів вздовж усього маршруту оновили ключові зупинкові комплекси.

«Через обмеження енергоресурсів ми поки що не можемо використовувати багатосекційні вагони на маршруті постійно. Для комфорту пасажирів запускатимемо їх у пікові години. В інші години працюватимуть односекційні вагони», – прокоментував результати випробування Геннадій Труханов.

У мерії також пояснили, що обмеження в подачі електрики призвели до збільшення інтервалів у роботі трамваю №7, що зв’язує Пересипський район із центром міста, а деформація рейкового полотна на спуску Маринеско позбавила можливості використовувати трисекційні вагони «Татра» та «Одіссей МАХ» на маршруті «Північ-Південь». Тому й було ухвалено рішення направити одну з нових «Татр» для полегшення становища мешканців Пересипського району. Тепер вони можуть дістатися вулиці Чорноморського козацтва і пересісти там на ту саму «сімку», а також на трамвай №12 та тролейбус №10.

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