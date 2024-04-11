Новини Одеси та Одеської області

Одесский трамвай №10 снова будет ходить на Тираспольскую площадь

Одесский трамвай №10 снова будет ходить на Тираспольскую площадь

З 13 квітня 2024 року в Одесі відновлять традиційний маршрут трамвая №10 – він знову ходитиме до Тираспольської площі в центрі міста.

Про це повідомляє КП «Одесміськелектротранс».

Нагадаємо, з осені 2022 року рух трамвая №10 скоротили – цей транспорт курсував від вулиці Іцхака Рабіна до Старосінної площі біля залізничного вокзалу. Але таке рішення розірвало традиційний безпересадковий зв’язок великого житлового масиву Черемушки з центром міста і створило для одеситів безліч незручностей.

Судячи з усього, міська влада все ж таки вирішила врахувати численні пропозиції та критику скороченого маршруту, в тому числі і від транспортних експертів, і повернула популярний маршрут на Тираспольську площу.

Раніше в мерії Одеси заявляли про намір відремонтувати спуск Марінеско, де незважаючи на проведені стабілізаційні роботи, продовжують просідати трамвайні рейки, щоб урятувати трамвайний маршрут «Північ – Південь».

Відео: traffic.od.ua

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk