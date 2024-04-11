Одесский трамвай №10 снова будет ходить на Тираспольскую площадь

Про це повідомляє КП «Одесміськелектротранс».

Нагадаємо, з осені 2022 року рух трамвая №10 скоротили – цей транспорт курсував від вулиці Іцхака Рабіна до Старосінної площі біля залізничного вокзалу. Але таке рішення розірвало традиційний безпересадковий зв’язок великого житлового масиву Черемушки з центром міста і створило для одеситів безліч незручностей.

Судячи з усього, міська влада все ж таки вирішила врахувати численні пропозиції та критику скороченого маршруту, в тому числі і від транспортних експертів, і повернула популярний маршрут на Тираспольську площу.

Раніше в мерії Одеси заявляли про намір відремонтувати спуск Марінеско, де незважаючи на проведені стабілізаційні роботи, продовжують просідати трамвайні рейки, щоб урятувати трамвайний маршрут «Північ – Південь».

Відео: traffic.od.ua