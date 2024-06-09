Одесский трамвай №1 временно сокращает маршрут

Одесский трамвай №1 временно сокращает маршрут

Одесситов и гостей нашего города предупреждают о том, что сегодня трамвай №1 будет временно курсировать иначе.

Об этом сообщает КП «Одесгорэлектротранс».

«Уважаемые пассажиры!
Трамвайный маршрут №1 временно курсирует от Лузановки до Центролита»,

– сообщили на предприятии.

Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно.

Также напомним, что с 5 июня 2024 года КП «Одесгорэлектротранс» было вынужденно существенно сократить выпуск трамваем и троллейбусов на городские маршруты с целью снизить нагрузку на энергосистему в связи с атаками врага на энергетический комплекс страны.

Кроме энергетического кризиса, проблемы на предприятии сейчас возникли и в связи с нехваткой водителей электротранспорта.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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