Одесский трамвай №1 временно сокращает маршрут

Одесситов и гостей нашего города предупреждают о том, что сегодня трамвай №1 будет временно курсировать иначе.
Об этом сообщает КП «Одесгорэлектротранс».
«Уважаемые пассажиры!
Трамвайный маршрут №1 временно курсирует от Лузановки до Центролита»,
– сообщили на предприятии.
Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно.
Также напомним, что с 5 июня 2024 года КП «Одесгорэлектротранс» было вынужденно существенно сократить выпуск трамваем и троллейбусов на городские маршруты с целью снизить нагрузку на энергосистему в связи с атаками врага на энергетический комплекс страны.
Кроме энергетического кризиса, проблемы на предприятии сейчас возникли и в связи с нехваткой водителей электротранспорта.