Одеський трамвай №1 тимчасово скорочує маршрут

Про це повідомляє КП «Одесміськелектротранс».

«Шановні пасажири!

Трамвайний маршрут №1 тимчасово курсує від Лузанівки до Центроліту»,

– повідомили на підприємстві.

Про зміну ситуації буде повідомлено додатково.

Також нагадаємо, що з 5 червня 2024 року КП «Одесміськелектротранс» було вимушено суттєво зменшити випуск трамваїв та тролейбусів на міські маршрути з метою знизити навантаження на енергосистему у зв’язку з атаками ворога на енергетичний комплекс країни.

Окрім енергетичної кризи, проблеми на підприємстві зараз виникли і через брак водіїв електротранспорту.