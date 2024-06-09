Одеський трамвай №1 тимчасово скорочує маршрут

Одеситів та гостей нашого міста попереджають про те, що сьогодні трамвай №1 тимчасово курсуватиме інакше.
Про це повідомляє КП «Одесміськелектротранс».
«Шановні пасажири!
Трамвайний маршрут №1 тимчасово курсує від Лузанівки до Центроліту»,
– повідомили на підприємстві.
Про зміну ситуації буде повідомлено додатково.
Також нагадаємо, що з 5 червня 2024 року КП «Одесміськелектротранс» було вимушено суттєво зменшити випуск трамваїв та тролейбусів на міські маршрути з метою знизити навантаження на енергосистему у зв’язку з атаками ворога на енергетичний комплекс країни.
Окрім енергетичної кризи, проблеми на підприємстві зараз виникли і через брак водіїв електротранспорту.