ОПЗ останавливает работу: причины серьезные

Об этом сообщает информационное агентство РБК Украина.

Заместитель директора завода Николай Щуриков назвал главные причины остановки: переполненный склад карбамида и высокая цена природного газа.

“Завод уже в процессе остановки. На сегодня причины две – переполненный склад карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа)”, – заявил Николай Щуриков.

А на своей странице в Facebook Николай Щуриков написал:

«Окно возможностей» для стабилизации завода закрылось. Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все что возможно, а учитывая, что с 2004-го власть только деградирует, то сегодняшние техническое состояние завода худшее за последние годы. Но надеюсь, что теперь, когда не из чего греть руки, которые ничего не брали, есть шанс провести приватизацию

Ранее завод уже останавливал надолго свою работу. Так, в августе 2019 года предприятие возобновило свою работу после годовалого простоя.

Перед этим «Одесская Жизнь» сообщала, что Кабинет министров сменил главу правления – директора АО “Одесский припортовый завод”. Вместо Николая Синицы, который занимал должность с января 2020 года, исполняющим обязанности главы правления – директора ОПЗ стал Николай Парсентьев.

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