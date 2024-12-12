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Одеський припортовий завод знову готують до продажу

Одеський припортовий завод знову готують до продажу

Уряд України готує до приватизації Одеський припортовий завод. На продаж планують виставити всі акції та борги підприємства.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

Основна діяльність ОПЗ – виробництво добрив і азотних сполук. Підприємство розташоване за 35 км від Одеси і входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України. Загальна площа території заводу становить близько 250 га.

Державі належить 99,57% акцій Одеського припортового заводу, загальна вартість яких 795 мільйонів гривень.

приватизація

Станом на 31 березня 2024 року загальна кредиторська заборгованість заводу становила понад 16,2 млн грн.

Остаточну ціну, за яку продадуть завод, визначать на аукціоні, але, за словами нардепа Олексія Гончаренка, вона має бути не нижчою за 4 млн 674 тис. грн.

Нагадаємо, ще 2021 року ОПЗ зупинив роботу через подорожчання газу. А до цього працював за давальницькою схемою, отримував сировину від іншої компанії для виробництва.

У квітні 2022 року Одеський припортовий завод законсервували, оскільки в умовах воєнного стану він не міг функціонувати на повну потужність.

Приватизація ОПЗ оголошувалася не раз протягом майже 20 років, але з різних причин так і не відбулася.

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