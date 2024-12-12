Одеський музей тепер під посиленим захистом ЮНЕСКО: що це означає

На черговому засіданні ЮНЕСКО було прийнято рішення про включення Одеського літературного музею до списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Це дозволить посилити міжнародну охорону унікальної колекції музею, що є важливою частиною української культурної спадщини.

Представники Міністерства культури України наголосили на необхідності захисту таких об’єктів від потенційних загроз, зокрема в умовах війни. У межах засідання також розглядали питання ретроспективної інвентаризації культурних цінностей, що перебувають у зоні ризику.

Окрім цього, статус посиленого захисту отримав національний історико-меморіальний заповідник “Бабин Яр” у Києві, який також входить до списку ЮНЕСКО.

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