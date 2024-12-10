Новости Одессы и Одесской области

В Одессе бесплатно покажут театральное представление: культурные события Одессы 10-12 декабря

В Одессе бесплатно покажут театральное представление: культурные события Одессы 10-12 декабря

На днях Одессу посетят сразу двое звездных украинских писателей — Вахтанг Кипиани и Екатерина Калитка. В среду еще состоится лекция посвященная Владимиру Винниченко, а в четверг — поэтические чтения. В этот же день можно будет попасть на спектакль по пьесе Максима Курочкина.

Поэтому следите за ходом событий, планируйте, регистрируйтесь и продолжайте развиваться ради будущего. Посетить все события можно бесплатно.

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Что: Концерт «Новогодний перформанс»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 12 декабря, 17:00
Что: Спектакль «Три быстрые и модные в этом сезоне парикмахерши»
Где: Место сообщат после регистрации
Регистрация
Когда: 12 декабря, 18:30
Что: Концерт класса ударных инструментов
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 10 декабря, 15:30
Что: На щите в вечность. Лекция вахтанга Кипиани
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 10 декабря, 16:00
Что: Презентация нового сборника Екатерины Мошны
Где: Пастера, 15, Театр Василька
Когда: 11 декабря, 17:00
Что: American English Club
Где: Греческая, 1-я
Когда: 11 декабря, 17:00
Register for the event here 
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 10 декабря, 13:30
Что: Владимир Винниченко — Курносый Мефистофель
Где: Греческая, 1-я
Когда: 11 декабря, 18:30
Регистрация
Что: Поэтические чтения
Где: Пастера, 15, Театр Василька
Когда: 12 декабря, 16:00

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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