Новости Одессы и Одесской области

В Одессе открыли главную елку города (видео)

В Одессе открыли главную елку города (видео)

В центре Одессы на улице Дерибасовской открыли главную новогоднюю елку. Мероприятие приурочили ко Дню Святого Николая. Для детей организовали праздничную программу с выступлениями местных артистов и традиционными развлечениями. Об этом сообщает журналист «Одесской жизни» с места события.

Высота новогодней елки составляет 20 метров, а ширина — 9 метров. Верхушку украшает рождественская звезда, а вся конструкция декорирована элементами украинского орнамента и сине-желтыми лентами. Рядом с елкой установили новогодние фигуры, возле которых посетители могут сделать фото.

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Несмотря на дождливую погоду, праздничную атмосферу поддержали многочисленные выступления. Среди них — коллектив Одесского муниципального театра духовой музыки имени А. Салика, танцевальные номера от «Crazy Drummers» и выступления детей, которые занимаются в творческих учреждениях города.

Святой Николай также поздравил присутствующих с наступающими праздниками и пожелал счастливого Нового года. Праздник завершился песнями, танцами и фотосессиями у елки и праздничных инсталляций.

Журналисты «Одесской жизни» вели прямую трансляцию с открытия. Запись можно посмотреть у нас на Фейсбук-странице.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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