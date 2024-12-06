В Одессе открыли главную елку города (видео)

Высота новогодней елки составляет 20 метров, а ширина — 9 метров. Верхушку украшает рождественская звезда, а вся конструкция декорирована элементами украинского орнамента и сине-желтыми лентами. Рядом с елкой установили новогодние фигуры, возле которых посетители могут сделать фото.

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Несмотря на дождливую погоду, праздничную атмосферу поддержали многочисленные выступления. Среди них — коллектив Одесского муниципального театра духовой музыки имени А. Салика, танцевальные номера от «Crazy Drummers» и выступления детей, которые занимаются в творческих учреждениях города.

Святой Николай также поздравил присутствующих с наступающими праздниками и пожелал счастливого Нового года. Праздник завершился песнями, танцами и фотосессиями у елки и праздничных инсталляций.

Журналисты «Одесской жизни» вели прямую трансляцию с открытия. Запись можно посмотреть у нас на Фейсбук-странице.