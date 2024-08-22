Одесский ботанический сад приглашает и потрудиться, и хорошую музыку послушать (фоторепортаж)

Такую идею инициировали организаторы концертов для поддержки растений и восстановления теплиц Ботсада после ракетной атаки рф в марте этого года.

«Конечно, помощь нужна не только людям, но и растениям. Надо успеть до холодов, потому что растения померзнут, а они в большинстве своем уникальны, поэтому любят особый уход. А о том, что осень дышит в спину, напоминают уже пожелтевшие листья вокруг территории. Их надо убирать, а еще помыть фонтан, подготовить к зиме пруд… Большинство работников Ботанического сада пошли на фронт защищать Родину. А кто приютит растения? Откликнулись неравнодушные и волонтеры. Убирать, копать, мыть и поливать волонтеры постоянно приходят, за что получают билет на каждый концерт», – рассказала соучредитель и арт-директор независимой творческой группы KGROUP music art promo Валери Виноградова.

Вот и в эти выходные волонтеры убирали территорию, чистили лабораторию, укрепляли фонтан…

В то же время, говорит Валери Виноградова, работы еще очень много.

«Поэтому присоединяйтесь не только к искусству, но и к благотворительности. Благодарим всех и каждого, кто приобщился к хорошему делу!» – добавила арт-директор KGROUP music art promo.

Итак, кто хочет попасть на уникальные концерты в Ботсаду – готовьтесь поработать! А для тех, кто хочет приобщиться к хорошему делу или обменять свою волонтерскую деятельность на искусство – вот координаты Ботсада: 067-909-77-46, Людмила.

Напомним, организаторы концертов – Ботанический сад и независимая творческая группа KGroup Music Art Promo, знакомая многим одесситам по необычным концертам в Кирхе, Лондонской, Бристоле и Фестивалах актуального и современного искусства Sound Neo, Kotofest и других.

Как сообщалось, ранее в Одессе прошел благотворительный аукцион на восстановление Ботанического сада.

Фото Ольги Леманн