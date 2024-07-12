В Одессе прошел благотворительный аукцион на восстановление Ботанического сада (видео)

В Одессе прошел благотворительный аукцион на восстановление Ботанического сада (видео)

Представленный лот — эксклюзивно созданный во время концерта. Пока виолончелист Артем Калуцкий играл интеллектуальную музыку барокко, художница Надежда Владова писала картину. Созданный шедевр — как символ настоящего.

— Основной цвет картины — желтый, символизирует свет, жизнь, солнце, жаркое лето вообще. Кроме роз здесь также есть незабудки — голубые цветы как символ напоминания о настоящем, — прокомментировала свой шедевр художница.

Стартовая цена желто-голубой картины, которая обязательно принесет счастье, потому что была написана под высоковибрационную музыку в месте силы — З 000 грн.

Принять участие в благотворительном аукционе может каждый. все полученные средства пойдут на восстановление Ботанического сада.

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