Одеський ботанічний сад запрошує і попрацювати, і хорошу музику послухати (фоторепортаж)

Таку ідею ініціювали організатори концертів для підтримки рослин та відновлення теплиць Ботсада після ракетної атаки росії в березні цього року.

«Звичайно, допомога потрібна не лише людям, а й рослинам. Треба встигнути до холодів, тому що рослини померзнуть, а вони здебільшого унікальні, тому люблять особливий догляд. А про те, що осінь дихає в спину, нагадує вже пожовкле листя навкруги території. Їх треба прибирати, а ще помити фонтан, підготувати до зими ставочок… Більшість працівників Ботанічного саду пішли на фронт захищати Батьківщину. А хто прихистить рослини? Відгукнулися небайдужі та волонтери. Прибирати, копати, мити та поливати волонтери постійно приходять, за що отримують квиток на кожен концерт», – розповіла співзасновниця та арт-директорка незалежного творчого гурту KGROUP music art promo Валері Виноградова.

Ось і цими вихідними волонтери прибирали територію, чистили лабораторію, зміцнювали фонтан…

Натомість, каже Валері Виноградова, роботи ще дуже багато.

«Тому приєднуйтесь не лише до мистецтва, а й до благодійності. Дякуємо всім і кожному, хто долучився до доброї справи!» – додала арт-директор KGROUP music art promo.

Отже, хто хоче потрапити на унікальні концерти до Ботсаду – готуйтеся попрацювати! А для тих, хто хоче долучитись до доброї справи чи обміняти свою волонтерську діяльність на мистецтво – ось координати Ботсада: 067-909-77-46, Людмила.

Нагадаємо, організатори концертів – Ботанічний сад та незалежна творча група KGroup Music Art Promo, знайома багатьом одеситам по незвичайним концертам у Кірсі, Лондонській, Брістолі та Фестивалах актуального та сучасного мистецтва Sound Neo, Kotofest та інших.

Як повідомлялося, раніше в Одесі пройшов Благодійний аукціон на відновлення Ботанічного саду.

Фото Ольги Леманн