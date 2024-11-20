Новости Одессы и Одесской области

Одесский анекдот на злобу дня: когда уже этот свет дадут?!

Одесский анекдот на злобу дня: когда уже этот свет дадут?!

Доброе утро, Одесса! И хотя у многих из нас в квартирах темно уже трое суток, главное — чтобы светло в душе. Так и закаляется одесская порода — оптимистичная и ироничная. Живем дальше всем врагам на зло, не теряем чувство юмора, и — главное, помогаем друг другу!

Оптимист говорит — раз три дня без света, значит скоро включат

Пессимист — уже три дня без света и никакого просвета

***

Оптимист всегда говорит: «Всё будет хорошо!». А пессимист грустно уточняет: «Кому?».

***

Полный до краёв стакан вводит оптимиста и пессимиста в ступор.

***

Гороскоп на сегодня:

У оптимистов будет все плохо, но они не заметят.

У пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.

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