Одесский анекдот на злобу дня: когда уже этот свет дадут?!

Оптимист говорит — раз три дня без света, значит скоро включат

Пессимист — уже три дня без света и никакого просвета

***

Оптимист всегда говорит: «Всё будет хорошо!». А пессимист грустно уточняет: «Кому?».

***

Полный до краёв стакан вводит оптимиста и пессимиста в ступор.

***

Гороскоп на сегодня:

У оптимистов будет все плохо, но они не заметят.

У пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.

Еще анекдоты: