Анекдот дня: Фима не в настроении, а Зиновий Абрамович полон оптимизма

И сегодня мы узнаем, почему Фима не в настроении, чей сын самый лучший и как поживает Зиновий Абрамович:

– Фима! Я вижу, шо ты сегодня совсем не в настроении…

– Та… поехали с Софочкой разводиться… не доехали…

– И шо так?

– Разругались…

***

На Брайтоне сидят три пожилые еврейки, смотрят на играющих во дворе детей и спорят, у кого из них лучший сын.

– Ну, конечно же, самый лучший сын – это мой Яша! Он такой преданный, он такой внимательный, он так любит свою маму, что прилетел в гости на мое 75-ти летие, привез много подарков, снял лучший ресторан, все оплатил и еще оставил много денег.

– Та не – говорит вторая, – лучший сын – это, безусловно, мой Моня, он такой внимательный, такой заботливый, прилетел ко мне на 80-ти летний юбилей, заказал лучший ресторан и еще подарил мне круиз по Карибскому морю в каюте первого класса.

– Таки вот шо я вам скажу, девки, – говорит третья, – самый лучший сын – это, без всяких сомнений, мой Изичка! Он до сих пор живет с мамой!

***

– Здравствуйте, Зиновий Абрамович! Как жизнь?

– На жизнь, конечно, не хватает. Но похороны, слава Богу, нам тоже не по карману.

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