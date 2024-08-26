Анекдот дня: Фима не в настроении, а Зиновий Абрамович полон оптимизма

Утро доброе! Понедельник, говорите, день тяжелый? Та ви шо?! Просто вы наверное не так его начинаете. А надо – с утренней зарядки, чашки бодрящего кофе и порции одесских анекдотов от «Одесской жизни».
И сегодня мы узнаем, почему Фима не в настроении, чей сын самый лучший и как поживает Зиновий Абрамович:
– Фима! Я вижу, шо ты сегодня совсем не в настроении…
– Та… поехали с Софочкой разводиться… не доехали…
– И шо так?
– Разругались…
***
На Брайтоне сидят три пожилые еврейки, смотрят на играющих во дворе детей и спорят, у кого из них лучший сын.
– Ну, конечно же, самый лучший сын – это мой Яша! Он такой преданный, он такой внимательный, он так любит свою маму, что прилетел в гости на мое 75-ти летие, привез много подарков, снял лучший ресторан, все оплатил и еще оставил много денег.
– Та не – говорит вторая, – лучший сын – это, безусловно, мой Моня, он такой внимательный, такой заботливый, прилетел ко мне на 80-ти летний юбилей, заказал лучший ресторан и еще подарил мне круиз по Карибскому морю в каюте первого класса.
– Таки вот шо я вам скажу, девки, – говорит третья, – самый лучший сын – это, без всяких сомнений, мой Изичка! Он до сих пор живет с мамой!
***
– Здравствуйте, Зиновий Абрамович! Как жизнь?
– На жизнь, конечно, не хватает. Но похороны, слава Богу, нам тоже не по карману.
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