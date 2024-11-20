Одеський анекдот на злобу дня: коли вже це світло дадуть?!

Доброго ранку, Одесо! І хоча у багатьох із нас у квартирах темно вже три доби, головне – щоб було світло в душі. Так і гартується одеська порода – оптимістична та іронічна. Живемо далі всім ворогам на зло, не втрачаємо почуття гумору, і – головне, допомагаємо один одному та ЗСУ!
Оптиміст каже – раз три дні без світла, значить скоро увімкнуть
Песиміст – вже три дні без світла і жодного просвітку
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Оптиміст завжди каже: “Все буде добре!”. А песиміст сумно уточнює: “Кому?”.
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Повний по вінця склянка вводить оптиміста і песиміста в ступор.
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Гороскоп на сьогодні:
В оптимістів буде все погано, але вони не помітять.
У песимістів буде все добре, але їм знову не сподобається.
Ще анекдоти:
- Фіма не в настрої, а Зіновій Абрамович сповнений оптимізму;
- Що таке щастя для Фими;
- Мойша поїхав на рибалку, а Сарі дзвонять із банку.