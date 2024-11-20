Одеський анекдот на злобу дня: коли вже це світло дадуть?!

Оптиміст каже – раз три дні без світла, значить скоро увімкнуть

Песиміст – вже три дні без світла і жодного просвітку

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Оптиміст завжди каже: “Все буде добре!”. А песиміст сумно уточнює: “Кому?”.

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Повний по вінця склянка вводить оптиміста і песиміста в ступор.

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Гороскоп на сьогодні:

В оптимістів буде все погано, але вони не помітять.

У песимістів буде все добре, але їм знову не сподобається.

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