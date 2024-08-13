Анекдот дня: что такое счастье для Фимы

Доброе утро, читатели! Новый день пришел, и мы рады предложить вам порцию свежих и забавных анекдотов. Начните утро с хорошего смеха и заряжайтесь позитивом на весь день! Читайте, смейтесь и наслаждайтесь!
— Фима, ты знаешь, шо я думаю за женитьбу?
— Додик, а ты женат?
— Да.
— Тогда знаю…
*****
— Циля, где вы пропали?! Я же переживаю! А вдруг у вас всё хорошо…
*****
— Фима, а шо ты скажешь за такую мудрость: «Счастлив не тот, у кого всё есть, а тот, у кого нет ничего лишнего»?
— Моня, я с ней абсолютно согласен! Если из моей жизни убрать тёщу, начальника и налоговую инспекцию, я таки буду счастлив!
У нас есть и другие анекдоты: