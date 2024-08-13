Анекдот дня: что такое счастье для Фимы

— Фима, ты знаешь, шо я думаю за женитьбу?

— Додик, а ты женат?

— Да.

— Тогда знаю…

*****

— Циля, где вы пропали?! Я же переживаю! А вдруг у вас всё хорошо…

*****

— Фима, а шо ты скажешь за такую мудрость: «Счастлив не тот, у кого всё есть, а тот, у кого нет ничего лишнего»?

— Моня, я с ней абсолютно согласен! Если из моей жизни убрать тёщу, начальника и налоговую инспекцию, я таки буду счастлив!

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