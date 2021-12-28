Год Тигра: что мы знаем о символе года – лентяе, красавце и любимце дворян

Проводив Белого Быка, 1 февраля мы с надеждой и опаской будем встречать нового хозяина года. В 2022-м «командовать парадом» станет Черный (Голубой) Водяной Тигр.

Как говорят на Востоке, несмотря на грозный вид, бояться Тигра не стоит. Во всяком случае, в течение будущего года он будет играть не только главную, но и положительную роль.

Король джунглей

Тигры водятся исключительно в Азии, и хотя принадлежат к семейству кошачьих, отличаются от других больших кошек. Родственников у тигра немного, но зато каких — львы, леопарды и ягуары. Однако самый близкий родич нашего героя — снежный барс, с которым тигры произошли от общего предка.

Спутать тигра с другими кошачьими невозможно: его визитная карточка — «расчерченная мраком и светом» полосатая шуба. И даже если тигра обрить наголо, такой же узор останется на его коже, а через время шерсть отрастет с прежним рисунком.

На Востоке тигра считают священным животным, ведь царские регалии ему даровала сама природа: полосы на лбу тигра напоминают иероглиф, который расшифровывается как «король». Однако несмотря на их королевский статус, с тиграми лучше держать ухо востро. Не любит хозяин джунглей, когда к нему поворачиваются спиной, и может запросто слопать наглеца. Поэтому охотники и сотрудники азиатских заповедников носят маски на затылке, чтобы не показывать тигру спину.

Как и положено королевской особе, тигр ленив. Если животное, которое тигр «назначил» своим обедом, заметит его и станет убегать, преследовать добычу хищник не будет. Разве что пробежит для очистки совести сотню метров, хотя при необходимости может развить и очень приличную скорость.

Грозное рычание тигра вовсе не означает, что он собирается напасть, как раз наоборот. Так тигры «разговаривают», ведь их голоса, как и у людей, уникальны, так они узнают друг друга на большом расстоянии. А вот шипением тигр дает понять, что находится в ярости, как это делают и домашние кошки. Правда, вряд ли найдется мурка весом более 300 килограммов. В отличие от кошек, тигры не умеют мурлыкать, а когда им хорошо, просто зажмуривают глаза.

Для тигров мусульмане сделали исключение

В азиатских странах тигр — любимый персонаж легенд, которого здесь считали предком человека. В Индии тигров изображают на воинских эмблемах, а в Японии, где о тиграх знали только понаслышке, изображение полосатой кошки стало символом героев. В исламе запрещено изображение живых существ под страхом сурового наказания, но тигр — единственный, кого можно увидеть на рисунках и даже на фасадах мечетей.

Красивые и царственные животные вызывали восхищение у средневековых аристократов, и их часто изображали на гербах. Правда, гербовый тигр мало напоминал своего живого сородича — ему пририсовывали клюв, тело волка и гриву льва. Это происходило потому, что средневековые художники живых тигров никогда не видели и изображали их, исходя из собственной фантазии.

В XIX веке для тигров настали тяжелые времена — охота на этих красивых кошек стала любимым развлечением индийских махараджей и английских офицеров, служивших в Индии. По скромным подсчетам, в одной только Индии было убито около ста тысяч тигров. Сейчас эти животные внесены в Красную книгу, поэтому давайте встретим нового хозяина года с радостью и уважением. Ведь Тигр искренне обещает подарить нам благоприятные возможности, любовь и здоровье.

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Тигр и козел — дружба навек

Несколько лет назад в Приморском заповеднике тигру Амуру в качестве обеда прислали обычного домашнего козла по кличке Тимур. Такое имя козел получил за воинственный нрав и дурной характер. Козел не испугался тигра и, как рассказывали сотрудники парка, даже выгнал Амура со спального места. Очумевший от такой наглости тигр проникся к потенциальной жертве уважением и не стал есть козла. Тимур и Амур долгое время жили в заповеднике и даже демонстрировали отношения, похожие на дружбу, пока Тимур не умер от какой-то болезни.

Полосатые звезды

Тигры отметились в кино, став звездами художественных фильмов. Например, в фильмах «Полосатый рейс» и «Укротительница тигров» снимался Пурш — известный бенгальский тигр, любимец дрессировщицы и актрисы Маргариты Назаровой. Она выводила его на прогулку на поводке, как собаку, и возила по городу в машине. А в новогоднюю ночь 1963 года дрессировщица привела его в ресторан гостиницы «Астория», где они встречали новый год вместе с друзьями Назаровой. Кстати, Павел Кадочников был единственным из актеров, кто не боялся встречаться с тиграми в кадре, иногда он работал без дублеров.

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