Так что отставить плавиться! Наливаем что-нибудь со льдом, включаем наш фирменный оптимизм и красиво, с ветерком докатываемся до выходных с отличным настроением!

Начнем с нашей постоянной рубрики «как там на болотах»:

По грибы так по грибы! И судя по лицам грибников, улов будет грандиозный!

Коротко о мировых новостях:

«Тот неловкий момент, когда синоптики обещают +30 на улице, а твой паспорт тихо шепчет: «Если бы только на улице, дорогая, если бы только…»»…

Гарри Поттер и Тайная комната? Нет, берите круче: одессит и таинственный свиток Укрэнерго:

Эволюция взросления:

Главное – узнала!

Высокая мода, говорите? Та в Одессе в таких штанах либо очень удобно прятать два арбуза с Привоза, либо это новый писк для тех, кто никак не определится – умный он или красивый:

Вот такая у нас сегодня получилась картина маслом! Как видите, у природы нет плохой погоды, зато у нас всегда есть пара-тройка отличных шуток, чтобы пережить любой зной и любые графики отключений.