Ключевые моменты:

Фонд «Рідний край» работает на Любашивщине с 2006 года.

Благодаря фонду возрождают традиции и поддерживают талантливую молодежь.

Нина Матвиенко высоко оценила украинскую культуру Любашивщины.

Изданные фондом книги получили библиотеки и школы Одесской области.

Во многих селах учреждения культуры выживают благодаря энтузиастам. Журналист «Одесской жизни» Юрий Федорчук встретился с основателями благотворительного фонда «Рідний край» и узнал, как уже более 20 лет они помогают сохранять украинскую культуру на Любашивщине.

Что происходит с культурой в селах Одесской области

В селах культура всегда была бедной падчерицей. Работники клубов, библиотекари, получая половину или четверть ставки, работают, как говорится, на голом энтузиазме. К счастью, такой «остаточный» принцип финансирования сельских учреждений культуры не останавливает подвижничество работников культуры и участников художественной самодеятельности. Напротив, они умудряются сохранять народные сокровища, прежде всего элементы декоративно-прикладного искусства. При клубах и библиотеках создают этнографические комнаты и краеведческие музеи.

Чем занимается фонд «Рідний край»?

Поэтому 19 мая 2006 года уроженцы Надкодимщины Юрий Шевченко, Сергей Паровик, Любовь Ганченко и Анатолий Артеменко основали благотворительный фонд «Рідний край».

— В тогдашнем Любашевском районе многим не верилось, что земляки, живущие далеко от родных мест, а также аграрии и бизнесмены будут делать реальные дела. Но время показало, что скептики ошибались, — рассказал один из основателей фонда Юрий Шевченко.

За годы работы фонд добился газификации и водоснабжения надкодымских сел, восстановил ясеновский казацкий храм Покрова Пресвятой Богородицы, всесторонне поддерживал талантливых людей, помогал детям с инвалидностью и многое другое.

— Позже к нам присоединились Александр Федчун, Валерий Устянский, Николай Пожар из Одессы, Виктор Томенко из Испании. Его дедушка Сергей Рахубенко создал Ясеновский историко-краеведческий музей. Со временем к нам присоединились еще десятки неравнодушных жителей со всей Любашивщины.

Как Любашивщина удивляет развитием культуры

Этот край славится своими традициями и талантливыми людьми. Поэтому в 2007 году представители «Рідного краю» основали конкурс народного творчества «Твої таланти, рідний краю!». Ведь сохранение и популяризация народного творчества, поддержка самодеятельных артистов, художников и одаренных детей — одна из важнейших целей фонда.

Ежегодно участники представляли свои таланты на сцене Любашевского Дома культуры: пели, танцевали, играли на народных инструментах, демонстрировали декоративно-прикладное и изобразительное искусство, фототворчество и многое другое.

В 2013 году председателем жюри VI Межрайонного фестиваля украинского народного художественного творчества «Твої таланти, рідний краю!» стала народная артистка Украины Нина Матвиенко. Любашивщина сумела удивить известную украинскую певицу.

Искренне поблагодарив творческие коллективы за прекрасные выступления и художественную выставку, она призналась, что не ожидала увидеть в Одесской области столько талантливых людей, которые при этом говорят на чистом украинском языке.

Культурные проекты, реализованные в Любашивской громаде

Памятными остаются литературно-художественный праздник «У Любашівському краї цвітуть вишиванки», творческий проект «Різдвяні піснеспіви» и фестиваль писанки «Відгомін століть». Развернувшись ярким многоцветием старинных и современных рушников, вышиванок, писанок, обрядов и традиций, они вновь и вновь наполняют жизнь людей.

— Мы стремимся, чтобы Украина всегда оставалась украинской, — отметил председатель правления фонда «Рідний край» Валерий Устянский.

Весомым продолжением популяризации и возрождения украинской культуры в Одесской области стало издание книги «Українське весілля», которая пополнила библиотеки области. В сотрудничестве с Одесским областным центром украинской культуры также вышел учебник по вышивке для учебных заведений «Українська вишивка. Північне Причорномор’я». Это 500-страничное издание, иллюстрированное элементами вышивки, характерными для Любашевского района, бесплатно получили все библиотеки и 807 школ Одесской области.

В планах — издание книги о празднично-обрядовой культуре украинцев. Как отметил Валерий Устянский, функционирование украинского общества во многом зависит от силы традиционно-культурных элементов и их внедрения в систему человеческих отношений.

Ранее мы рассказывали, как в селе Одесской области писатели собирали очереди за автографами.

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