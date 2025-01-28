Одесский полицейский останавливает машину:

— Вы превысили скорость.

— Тю, вы мне скажите, и как я мог её таки превысить, если я еду до тёщи, шобы забрать жену?!

Одесская семья, глава семьи Абрам читает маленькому Моне «Му-му». Прочитал, а у Мони глаза полны слёз. Абрам спрашивает:

— Шо, таки жалко собачку?

— Конечно, жалко! Её же можно было кому-нибудь продать.

В одесском ресторане:

— У вас есть рыба фиш?

— Разумеется.

— Хорошая?

— Как у родной мамы!

— Точно?

— Да!

— Таки гарантируете?

— Если она будет плохой, я не возьму с вас денег.

— Тогда несите сразу плохую.

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