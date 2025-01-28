Одесский полицейский останавливает машину:
— Вы превысили скорость.
— Тю, вы мне скажите, и как я мог её таки превысить, если я еду до тёщи, шобы забрать жену?!
Одесская семья, глава семьи Абрам читает маленькому Моне «Му-му». Прочитал, а у Мони глаза полны слёз. Абрам спрашивает:
— Шо, таки жалко собачку?
— Конечно, жалко! Её же можно было кому-нибудь продать.
В одесском ресторане:
— У вас есть рыба фиш?
— Разумеется.
— Хорошая?
— Как у родной мамы!
— Точно?
— Да!
— Таки гарантируете?
— Если она будет плохой, я не возьму с вас денег.
— Тогда несите сразу плохую.
У нас есть и другие анекдоты:
- Про Абрама, который просит Сару спеть гостям;
- Как коты используют технику?
- Кто был первым топ-блогером?
- Сидят у окна два программиста;
- Как Сара целый день готовила?
- Саре позвонили в дверь.