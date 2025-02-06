Ну шо значит «какую еще там новость, да еще и замечательную»? А такую, что не кто иной как сам мистер Трамп на нашу Одессу свое внимание обратил и, мало того, еще и видит ее привлекательным место для этих самых… Инвестиций, в общем.

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Ну вот и решили мы немного пофантазировать, как заживут одесситы, если все задуманное (тьфу-тьфу-тьфу!!!) сбудется:

Напомним, ранее мы делились подборкой мемов, посвященных визиту Джо Байдена в Киев.

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Изображение создано с помощью нейросети Grok