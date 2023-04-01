«Смеемся — значит не сдаемся!»: мемы и шутки украинцев во время войны (фото)

Все, что нас не убивает, дает нам нездоровое чувство юмора. Так сейчас говорят про себя украинцы в разных уголках мира. И правда, смех и юмор сегодня — наша панацея и опора. В честь «Юморины» давайте же посмеемся и вспомним связанные с войной забавные ситуации, которые сегодня стали интернет-мемами и даже бородатыми анекдотами.

Комедия военного времени

Уже в первые дни войны появилось множество забавных, но реальных историй, которые помогли многим украинцам не сойти с ума, устоять перед врагом и даже оставаться в хорошем настроении.

Вот одна из первых таких историй: «В Киеве на Оболони местные гопники побили рашистов и отобрали у оккупантов БТР. Впоследствии украинцы передали рашистов полицейским». Эта забавная история произошла реально, ее подтвердили местные жители. Одесситы не растерялись и также предупредили агрессора в случае нападения: «Попробуйте сунуться в Одессу, пройти сначала поскотских, потом типов с Молдаванки, потом таировских солевых».

Вслед подобные новости появились в разных областях Украины. «27 февраля в Харьковской области барышня собственноручно сожгла БТР орков с помощью «коктейля Молотова». Коня на скаку остановить — это уже не актуально. Будь как женщина из Харькова», — говорилось в сообщении Сухопутных войск Украины. А вот в Киеве женщина сбила с балкона российский дрон банкой огурцов. Настоящая героиня!

Ну как же не вспомнить николаевских цыган, которые с помощью трактора украли у рашистов танк и сдали его на металлолом. Или аграриев, которые вспахивали поля «отвоеванной» российской техникой.

Уже крылатые фразы

Эти юморные цитаты завоевали сердца людей сначала в интернете, превратившись в мемы, а потом и в повседневной жизни. Каждая из них идеально описывает военную ситуацию в Украине, а главное, придумали их обычные люди.

«Країна, яка має на гербі курку, ніколи не переможе країну, у якої на гербі велика веделка», — насмешка украинцев над государственной символикой россии.

«Теперь уже не я главный дебил планеты», — реакция тоталитарного северокорейского вождя Ким Чен Ына на действия путина против украинцев.

«Лев Толстой «Спецоперация и Мир», — так отреагировала публика на путинскую спецоперацию.

«Россияне думали, что идут на украинскую землю. Но мы ведь тысячу раз им говорили, что не «на», а «в» землю», — украинцы поправляют россиян, которые говорят «на Украину», и намекают, куда они попадут, если переступят нашу границу.

«НАТО може подавати заяву на вступ в Украину», — после того, как мы показали миру, что нас взять за три дня не получится.

«ВСУ бьют так, что даже ковид убежал», — шутка о том, куда делся коронавирус.

«Бути українцем — це значить не тільки бути готовим до кінця світу, але також мати конкретні плани на потім» или «Теперь в резюме, там, где обычно пишут про стрессоустойчивость, можно просто указывать украинское гражданство», — немного о повседневной жизни украинцев.

Красноречие из военной хроники одесситов

«Путин думал, если Одесса говорит по-русски, то мы хотим к ним… А мы просто любим поговорить на любом языке мира!».

«Российские войска, в Одессе вас ждут на коктейльную вечеринку. Только в этот раз не на Ибице».

«В Одессе сформирован новый батальон «Кадорровцы». Опасные ребята, которые за свои хаты на ремни порежут и на ноль помножат».

«Ти не можеш знайти жоден туалет на одеському пляжі, а рашистська ракета може».

«Русские, шо я вам имею сказать за всю Одессу. Прекратите так нервничать, как мы будем отдавать долги Америке, Европе… Как-как? Камчаткой вашей рассчитаемся».

Самый известный анекдот

В одном из интервью президент Зеленский рассказал, что у украинцев мало поводов для радости, однако чувство юмора спасает нас от безумия, и поделился любимым народным анекдотом:

«Встретились два одессита… И один другому говорит: —Моня, шо там у вас в Одессе? — Да россия немного воюет с НАТО. — Ну и как успехи? — Россия потеряла крейсер, 100 тысяч солдат, 250 самолетов и еще там по мелочи. — А что НАТО? — Ой Сёма, ты не поверишь, НАТО еще не подъехало!».

Такая «забавная» воздушная тревога

Спустя год сигналы, предупреждающие об опасности, стали для нас «нормой» и даже поводом пошутить:

«Ви знаєте, як мій брат реагує на сирену? Він робе телевізор тихіше, перевертається на другу сторону, тому що враховує стінку дивана, — це вже дві стіни».

«Говорят, что после сирены украинские школьники остаются на месте, потому что воздушная тревога для учителя».

«Папа Римский не так верит в Бога, как украинцы в ВСУ!».

Немного про «Макдональдс»

В Украине уже год война, весь мир боится начала третей мировой, а мы тем временем: «Ну шо там, когда «Мак» откроется?». Прошлым летом сеть фаст-фуда возобновила работу в Киеве, теперь это «чудо», подшучивая, ждут в Одессе: «Вернули «Мак», вернем и Крым!».

«Великое» отступление и частичная «мобилизация»

После летне-осеннего контрнаступления ВСУ, за которым наблюдал весь мир, тоже появилась масса шуток и интернет-приколов:

«У меня так интернет не работает, как ВСУ идут в наступление».

«Российская армия не отступает. Она успешно продвигается в сторону россии».

«Эксперты посоветовали ВСУ прислушаться к языку, на котором разговаривают местные. Если на китайском, тогда нужно остановиться».

Напуганные нашим наступлением, россияне начали «частичную» мобилизацию. Но и это не испугало украинцев, а только раззадорило на новую волну юмора:

«24 февраля: да мы возьмем Киев за три дня! 21 сентября: частичная мобилизация россии».

«Я правильно понимаю, что резервная армия не интересуется, куда делась регулярная?» — и правда, куда же делась военная мощь россии?

«Друга армія того світу» — официальное название армии рф в Украине.

На злобу дня

В начале октября россия начала атаковать Украину иранскими дронами-шахедами, но не тут-то было. Наши люди не растерялись, да так, что властям пришлось корректировать рекомендации:

«Звернення до українців 24 лютого: не панікуйте, не поширюйте фейки, не створюйте затори на дорогах, не заважайте війсковим!

Звернення до українців 17 жовтня: не збивайте самостійно іранські дрони».

Также из-за атак россиян в октябре у нас начались массовые отключения света. Но русские и тут промахнулись. Мы все выдержали, а взамен выдали тонны юмора:

«Вони хочуть залишити українців без світла. Через 9 місяців народяться мільйон бандерівців».

«Я прочитал «7 привычек высокоэффективных людей» Стивена Кови, просмотрел кучу видео на эту тему, но мотивации и тайм-менеджменту меня научило облэнерго».

«Вони витратили мільони доларів, щоб я платив менше за комуналку».

«Коляд-коляд-колядниця, дайте трохи зарядиця! Колядую, колядую, генератор носом чую. Повербанк заряджає, Христос ся рождає. Без зарядки не підем, дайте, тітко, на модем», — так мы колядовали в 2023 году.

«Життя в Україні як зебра: полоса світла, полоса — нема світла».

«В моем возрасте не сразу понимаешь, это выключили свет, или у меня в глазах потемнело».

Юмор нашего времени

Этот год только начался, а нас уже «атаковали» новые шутки. Первые мемы были связаны с обещанием Германии передать Украине танки «Леопард» и промедлением в этом вопросе канцлера Олафа Шольца. Тогда по всему миру начался «леопардовый флешмоб», а украинцы, как обычно, начали шутить.

20 февраля в Киев приехал президент США Джо Байден. И мы снова с юмором восприняли визит политика.

Самое радостное событие на сегодня: Гаага выдала орден на арест путина. Вот как на это отреагировали украинцы.

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