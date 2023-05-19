В Одессе таксист переехал собаку: животное в тяжелом состоянии (фото)

В Хаджибейском (Малиновском) районе Одессы таксист по ул. Артиллерийскjй переехал собаку и даже не посигналил, чтобы животное могло убежать от наезда. Об этом сообщил общественный активист Демьян Ганул в своем телеграмм-канале.

Таксист на легковом авто выезжал со двора ЖК «Фаворит» на ул. Артиллерийской.

Собака лежала у фонтана на пути автомобиля, но водитель даже не притормозил и дважды переехал животное.

Как сообщает Демьян Ганул, собака в очень тяжелом состоянии находится в ветеринарной клинике, а владельца авто разыскивают.

Как мы уже писали ранее, в середине марта дворовая камера видеонаблюдения зафиксировала как в одном из дворов Одессы водитель автомобиля Mercedes переехал дворовую собаку, водитель открыл дверь, посмотрел на свою жертву и спокойно поехал дальше.

Также недавно в Рауховской громаде Березовского района Одесской области на владелицу алабая, который покусал десятилетнюю девочку и убил соседского пса, открыли дело.

Читайте такжео массовом падеже скота на севере Одесской области.

Фото та відео: Демьян Ганул