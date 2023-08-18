Одесский судья, назначающий подсудимым читать книги, проведет творческую встречу

Александр Гарский, судья Малиновского райсуда Одессы, стал знаменит тем, что выносит нестандартные приговоры. Многих своих подсудимых он обязал читать книги и смотреть фильмы. Судья проведет встречу, во время которой расскажет, что его побудило к такому судейству.

Творческая встреча состоится 21 августа 2023 г. в 11:00, в понедельник, в Одесской национальной научной библиотеке.

Во время встречи Александр Вячеславович Гарский расскажет о преимуществах такого подхода к судейству, любимых произведениях и о том, как образование может предотвратить преступления.

Практику своих нестандартных приговоров Александр Гарский начал внедрять еще несколько лет назад. Тогда за не тяжкие преступления он назначал наказание, предусматривающее, как это ни странно звучит, чтение книг и просмотр фильмов о смысле жизни. Читать произведения Шевченко, Франко, Твена и Лондона – такие приговоры уже неоднократно получали обвиняемые судьей Малиновского районного суда города Одессы.

Александр Гарский имеет репутацию судьи, который много внимания уделяет изучению жизни и мотивации каждого подсудимого. Он пишет развернутые судебные приговоры, где анализирует обстоятельства жизни подсудимых, их историю, факторы, влияющие на них в детстве или в юности.

Приговоры Александра Гарского интересно читать даже людям, не связанным с юриспруденцией. В них судья ссылается на писателей, цитаты из художественной литературы. Также приговоры содержат эпиграфы и список использованной литературы.

Организаторы приглашают на неординарное, интригующее и увлекательное общение с Александром Гарским.

Дата и время презентации: 21 августа 2023 г. в 11.00

Место проведения: Одесская национальная научная библиотека (ул. Пастера, 13), зал научных работников ОННБ.

В случае воздушной тревоги персонал библиотеки сориентирует и поможет добраться до укрытия.

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