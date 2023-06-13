В Одессе поздравили победителей конкурса «Лучшая книга выставки – форума 2023» (видео, фото)

Жюри конкурса «Лучшая книга выставки-форума 2023», который только что завершился, едва ли не труднейшую миссию: выбрать лучшие книги из ряда интересных и полезных изданий, которые, несмотря на вызовы военного времени, представили в этом году на конкурс издательства и авторы. Всего на конкурс было подано 63 книги из 32 издательств.

Мы сообщали ранее, что с 9 по 11 июня прошло общенациональное комплексное мероприятие социокультурного и научно-коммуникативного направления ИНТЕЛЛЕКТ-ФОРУМ, в рамках которого состоялась ХХІІІ Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесчине» и IV Одесса БиблиоСаммит при международном участии.

Из всего разнообразия изданий, от научных и научно-популярных работ и энциклопедических разработок — до художественных произведений, только что вышедших из-под пера в окопах, литературы для детей и роскошно иллюстрированных художественных изданий и т.п., дипломами победителей отмечено 40 книг. Напомним, соревновались лучшие творческие достижения как издательств, так и отдельных авторов, опубликованных в 2021-2023 гг.

В конкурсе «Лучшая книга выставки-форума 2023» пальму первенства получили:

В номинации «Энциклопедическое издание» – издательство «Лира-К» за книгу: Шевченковская энциклопедия: изобразительное наследие.

В номинации «Научно-документальное издание» Одесский государственный университет внутренних дел за книгу: Закон. Честь. знание. 100 лет приобретения: к 100-летию ОГУВД. 1922-2022.

В номинации «Информационно-справочное издание» – издательский дом «Постскриптум Украина» за книгу: Научно-образовательная отрасль Украины: продвижение и личность.

В номинации «Историческое наследие» – издательство «Университетская книга» за книгу: История Волыни: научно-популярное издание.

Игорь Сапожников, Владимир Левчук по книге: Урочище, колония и село Шабо: археолого-историографические заметки.

В номинации «Духовное наследие» – Инна Ищук, Алексей Надемлинский составители книги: Владимир Рутковский: В жизни и культуре Украины. Книга памяти.

В номинации «Духовное наследие» – Инна Ищук, Алексей Надемлинский составители книги: Владимир Рутковский: В жизни и культуре Украины. Книга памяти. В номинации «Художественное наследие» – издательство «Искусство» за книгу: Украина XVIII века в рисунках Иоганна Генриха Мюнца.

В номинации «Литературное наследие» – Антонина Сушинская составитель книг: Богдан Сушинский. Повести.

В номинации «Документально-художественное издание» издательский дом «Гельветика» за книгу Митя Великоня.

Изображение несогласия: политические граффити и уличное искусство постсоциалистического перехода /пер. с англ. В. Веткова.

В номинации «Научное издание» – издательство «Олди-Плюс» за книгу: Николай Максюта. Философия чтения: монография. – Одесса, 2022.

Издательский дом «Гельветика» за книгу: Юрий Каганов. Конструирование советского человека (1953-1991): украинская версия: монография.

Издательство «Юридина» за книгу: Совершение консулом нотариальных действий: теория и практика: научно-практическое пособие (с практикумом).

Издательство «Літера Нова» за книгу: Ярослав Романчук. Новый Запад. Украинская мечта.

В номинации «Научно-популярное издание» – издательский дом «Гельветика» за книгу: Чжао Фэн. Китайский шелк и шелковый путь.

Олекса Потрошителей за книгу: Умственный простор Украины-Руси. Первая полсотня кустогрон: почти монография.

Кирилл Булаховский за книгу: Зеленый венок планеты. Растения и человечество.

Виктория Дзиндра художественное оформление, дизайн книги: Кирилл Булаховский. Зеленый венок планеты. Растения и человечество.

В номинации «Литературно-художественное издание» – Людмила Вовк за книгу: Герц.Танок со смертью.

В номинации «Современное литературно-художественное издание» – издательство «Лира-К» за книгу: Владимир Ребров. Война глазами украинского художника.

Юрий Работин за книгу: Слово для слова: Афористика. Поэзия. Публицистика.

В номинации «Современная украинская поэзия» — Станислав Стриженюк за книгу: На круги своя: книга миниатюр.

Александр Меняйлов Голос и слово: стихи.

Александр Меняйлов Голос и слово: стихи. В номинации «Современная украинская проза» – издательство «Ситон» за книгу: Николай Хомич. Замысел Бога. Кн. 1.

Сергей Волошин за книгу: Волошковые повествования: повествования.

Сергей Волошин за книгу: Волошковые повествования: повествования. В номинации «Современная зарубежная проза» – издательство ООО «Медиасон» за книгу: Кевин Дж. Андерсон. Разбуди дракона: Кн. 1. Позвоночник дракона.

В номинации «Учебная книга» – Издательство «Магнолия 2006» за книгу: Нутрициология в семейной медицине. Часть 1. Общие вопросы. Часть 2. Специализированные аспекты: учебное пособие.

В номинации «Краеведческое издание» – «Издательство «Университетская книга» за книгу: Дрогобычская солеварня: очерк истории с древнейших времен до начала XXI в.: коллективная монография.

Общественная организация Союз художников «Берег Овидия» за книгу: Одесса Швейцарская: книга-альбом.

Сергей Гуменюк за книгу: Феномен одесского Привоза: фотоальбом.

Дмитрий Жданов за книгу: История воды в Одессе: от Кочубиева до днестровского водопровода.

В номинации «Лучшая книга по искусству» — Одесский национальный академический театр оперы и балета за книгу: Авторский проект «Екатерина»: опера Александра Родина по мотивам творческого наследия Тараса Шевченко: мировая премьера.

Одесский музей западного и восточного искусства за книгу: Винтаж: выставка французского плаката / кураторы выставки Игорь Пороник, Татьяна Балановская (сост. буклета).

Эдуард Амчисловский, Александр Галяс за книгу: Украинская «рапсодия» Леонида Утесова.

В номинации «Детский мир» – издательство «Утро» за книгу: Дом/текст Екатерина Тихогора; ил. Александр Продан.- (серия «Страница по странице»).

Издательство «Олди-Плюс» за книгу: Марьяна Афанасьева. МыМилашки: детям о добре, вежливости, честности и других положительных качествах: рассказы / Марьяна Афанасьева, Артемий Черкасов; Иллюстрации: Афанасьева М.В.

Марьяна Афанасьева за книгу: Марьяна Афанасьева. МыМилашки: детям о добре, вежливости, честности и других положительных качествах: рассказы / Марьяна Афанасьева, Артемий Черкасов; Иллюстрации: Афанасьева М.В.

В номинации «Книжная дипломатия» – издательство ФЛП Швец В.М. за книгу: Денис Фомичев. Освобождение Христа из-под стражи.