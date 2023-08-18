Одеський суддя, який призначає підсудним читати книжки, проведе творчу зустріч

Олександр Гарський, суддя Малиновського райсуду Одеси, став знаменитий тим, що ухвалює нестандартні вироки. Багатьох своїх підсудних він зобов’язав читати книжки та дивитися фільми. Суддя проведе зустріч, під час якої розкаже, що його спонукало до такого суддівства.

Творча зустріч відбудеться 21 серпня 2023 р. об 11:00, в понеділок, в Одеській національній науковій бібліотеці.

Під час зустрічі Олександр В’ячеславович Гарський розповість про переваги такого підходу до суддівства, улюблені твори та про те, як освіта може запобігти злочинам.

Практику своїх нестандартних вироків Олександр Гарський почав упроваджувати ще кілька років тому. Тоді за нетяжкі злочини він призначав покарання, що передбачає, як це не дивно звучить, читання книг та перегляд фільмів про сенс життя. Читати твори Шевченка, Франка, Твена і Лондона – такі вироки уже неодноразово отримували обвинувачені від судді Малиновського районного суду міста Одеси.

Олександр Гарський має репутацію судді, який багато уваги приділяє вивченню життя і мотивації кожного підсудного. Він пише розгорнуті судові вироки, де аналізує обставини життя підсудних, їхню історію, чинники, які впливали на них у дитинстві чи юності.

Вироки Олександра Гарського цікаво читати навіть людям, не пов’язаним з юриспруденцією. В них суддя посилається на письменників, цитати з художньої літератури. Також його вироки містять епіграфи й список використаної літератури.

Організатори запрошують на неординарне, інтригуючє та захоплюючє спілкування з Олександром Гарським.

Дата і час презентації: 21 серпня 2023 р. об 11.00

Місце проведення: Одеська національна наукова бібліотека (вул. Пастера, 13), зал наукових працівників ОННБ.

У разі повітряної тривоги персонал бібліотеки зорієнтує і допоможе дістатися до укриття.

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