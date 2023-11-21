Одеський спортсмен завоював путівку на олімпійський відбір

Як повідомили у регіональному відділенні Національного олімпійського комітету, змагання проходили у Полтаві 18-19 листопада.

Загалом Одеська область була представлена 10 спортсменами.

Літні Олімпійські ігри в Парижі мають відбутися з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Європейський відбір на Олімпіаду призначений на 4-7 квітня у Баку, світовий – на 9-12 травня у Стамбулі.

26-річний Владлен Козлюк став переможцем у категорії «до 97 кг», вигравши у фіналі у Євгена Савети із Полтави з рахунком 7:3.

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Одеський борець потужно розпочав фінал і через 1:32 після старту після двох «накатів» вів 5:0. На початку другої трихвилинки Владлен Козлюк зробив прийом та довів перевагу до 7 очок. Суперник боровся до кінця та за 1.10 скоротив відставання до 4-х очок. Владлен витримав тиск суперника і довів поєдинок до надважливої перемоги, що відкрила шлях на олімпійський відбір.

Ще одну медаль для Одеської області виборов 19-річний Богдан Гришин, став бронзовим призером ще в одній олімпійській категорії – «до 60 кг».