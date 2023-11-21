Новини Одеси та Одеської області

Одеський спортсмен завоював путівку на олімпійський відбір

Одеський спортсмен завоював путівку на олімпійський відбір

Одеський спортсмен Владлен Козлюк утретє став чемпіоном України з греко-римської боротьби. Як переможець чемпіонату України-2023 він завоював право брати участь у відборі на Олімпійські ігри.

Як повідомили у регіональному відділенні Національного олімпійського комітету, змагання проходили у Полтаві 18-19 листопада.

Загалом Одеська область була представлена 10 спортсменами.

Літні Олімпійські ігри в Парижі мають відбутися з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Європейський відбір на Олімпіаду призначений на 4-7 квітня у Баку, світовий – на 9-12 травня у Стамбулі.

26-річний Владлен Козлюк став переможцем у категорії «до 97 кг», вигравши у фіналі у Євгена Савети із Полтави з рахунком 7:3.

Читайте також: Боксер із Одеської області встановив національний рекорд

Одеський борець потужно розпочав фінал і через 1:32 після старту після двох «накатів» вів 5:0. На початку другої трихвилинки Владлен Козлюк зробив прийом та довів перевагу до 7 очок. Суперник боровся до кінця та за 1.10 скоротив відставання до 4-х очок. Владлен витримав тиск суперника і довів поєдинок до надважливої перемоги, що відкрила шлях на олімпійський відбір.

Ще одну медаль для Одеської області виборов 19-річний Богдан Гришин, став бронзовим призером ще в одній олімпійській категорії – «до 60 кг».

 

 

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати