Одесский СБУшник оказался ФСБшником

Задачей этой агентурной сети была передача агрессору разведданных о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах нашего государства, сообщили в СБУ.

В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах Украины задержаны 5 агентов, среди которых бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

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По материалам следствия, экс-чиновник внешней разведки был завербован фсб еще до полномасштабного вторжения во время пребывания на службе. С тех пор он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 года — и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину. Также российский агент передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системы охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Для максимальной конспирации фигурант не посылал информацию по телефону. Он передавал разведданные россиянам через сообщника, который выезжал за границу как волонтер и лично отчитывался резиденту вражеской спецслужбы. Особенно чувствительную информацию бывший разведчик передавал на флешке через контрабандистов из приграничных районов Украины.

Еще один российский агент, который ранее проходил службу в ГУР, «сливал» агрессору личные данные украинских защитников.

По данным следствия, фсб вербовала участников группы, используя денежные поощрения и угрозы убийства их семей. Фигуранты держали связь с одним и тем же куратором в Крыму.

Следователи Службы безопасности уже сообщили пятерым участникам российской агентурной сети о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.