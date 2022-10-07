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«Профессор», работавший на ФСБ, получил срок: его сдал Медведчук

«Профессор», работавший на ФСБ, получил срок: его сдал Медведчук

Летом в Одессе был задержан агент ФСБ, который как сам вел разведку для врага, так и создал из любителей «русского мира» целую сеть, работавшую на врага.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Руководитель вражеской агентурной сети получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Срок мог быть намного большим, но осужденный пошел на сотрудничество со следствием. За это приговор ему смягчили.

Юрий Т. собирал информацию о местах расположения блокпостов, количестве и вооружении украинских защитников, сил противовоздушной обороны, командных пунктов, правоохранительных органов и спецслужб, промышленных объектов военного назначения на территории области, а также информацию о местах поражения ракетными ударами.

Также объектами его внимания стали штаб Оперативного командования «Юг», Одесская областная военная администрации, управления СБУ и Нацполиции в Одесской области.

Развединформацию в виде текстовых сообщений и координат с фото и видеосопровождением он передавал почти каждый день и получал денежное вознаграждение на карточный счет.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью и предоставил разоблачающие показания.

Ранее и.о. главы СБУ Василий Малюк рассказал, что благодаря расследованию дела о государственной измене экснардепа Украины Виктора Медведчука, СБУ разоблачила несколько мощных агентурных сетей.

Одна из них была межрегиональная и снабжала врага информацией о военных и стратегических объектах по всей Украине. Ее руководителем оказался житель Одессы. Он был завербован ФСБ РФ и получил псевдоним «Профессор». Всю сеть раскрыли, а профессора и его агентов задержали в начале августа.

агент фсб профессор в зале суда

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Редакция ПРОФИЛЬ

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