В Одессе поздравили маму первого малыша, родившегося в новом году

Первым в 2022 году в 00:01 родился мальчик в роддоме № 5. Родители назвали сына Андреем. Вес малыша 3360 грамм, рост 52 см.

По сложившейся традиции первый новорожденный получает от города подарок — коляску.

«Прекрасная традиция — поздравление первого новорожденного в новом году. И, конечно же, благодарность и знаки внимания всему коллективу и мамам, которые привели в наш мир новых одесситов. Это очень радует и наполняет теплыми чувствами. Пусть все детки будут здоровыми и радуют своих родителей», — поздравил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Руководитель Департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян рассказал, что по итогам 2021 года в Одессе родилось 10 112 детей, что выше показателей предыдущих годов.

А 2022 год начался с рождения первого января 12 мальчиков и 6 девочек.Все новорожденные получат «пакет малыша» или его денежный эквивалент. С декабря 2021 года родители новорожденных могут получить денежную компенсацию за «пакет малыша» также с помощью «Ємалятко».

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Фото пресс-службы Одесского городского совета