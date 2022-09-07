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Одесский ресторан получил престижную международную премию

Одесский ресторан получил престижную международную премию

Одесский ресторан греческой кухни «Никос» занял первое место среди лучших заведений Европы на самом престижном международном конкурсе Restaurant & Bar Design Awards.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь» со ссылкой на Facebook-страницу заведения.

«Как приятно, что вместе мы можем сделать Одессу и Украину более красивой, культурной, гастрономической и заявить о себе миру»,

– сообщают сотрудники ресторана.

Одесский ресторан «Никос»2

Ежегодная награда, посвященная дизайну и архитектуре ресторанов и кафе Restaurant & Bar Design Awards, вручается независимым жюри, состав которого формурируется из представителей искусства, архитектуры, дизайна и гастрономии.

Одесский ресторан «Никос»3

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Фото с Facebook-страницы ресторана «Никос»

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