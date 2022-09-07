Одесский ресторан получил престижную международную премию

Макдоналдс возобновит работу в Украине: в Одессе тоже? Сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс снова откроет свои заведения в Украине после остановки их работы в связи с российским вторжением. Но одесситам открытия популярного общепита ждать пока не стоит – наш город относится к зоне боевых действий. ПОДРОБНЕЕ

Русская литература поссорила одесскую мэрию и Всемирный клуб одесситов Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что городские власти прекращают сотрудничество со Всемирным клубом одесситов из-за организации и результатов Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля. ПОДРОБНЕЕ