Почему украинцы непобедимы: история одесского бренд-шефа Виктора Титова

Сегодня, как и весь прошлый месяц, отважные ребята из ВСУ ежечасно совершают героические поступки на поле боя. В это же время в тылу украинцы объединились и выполняют свою важную работу. К примеру, одесский повар и бренд-шеф сети ресторанов G-Group Виктор Титов с первых дней полномасштабного вторжения готовит для участников Территориальной обороны и не только. Рассказываем вдохновляющую историю из жизни военной Одессы.

С Виктором мы встретились в одном из ресторанов Одессы. Сегодня здесь кипит работа, хотя для гостей заведение, конечно, не работает. На первый взгляд, может показаться, что в тускло освещенном помещении царит суматоха: никто не сидит на месте, все говорят одновременно, постоянно кто-то заходит, а кто-то выходит. Залы ресторана забиты коробками, а комната, где раньше аниматоры развлекали детей, заставлена консервами.

Но буквально через минуту становится понятно, что это ощущение ложное. Здесь каждый на своем месте, все быстро и четко выполняют свою работу, которой очень много. Уже месяц команда, собранная Виктором Титовым, готовит еду для защитников Одессы и тех, кто сегодня нуждается в поддержке.

«Я до последнего не верил, что начнется полномасштабная война и не понимаю, как такое возможно в XXI веке. 24 февраля испытал настоящий шок. Потом один из наших сотрудников сказал, что уходит в Тероборону и возник вопрос: а можем ли мы чем-то помочь всем ребятам-защитникам? В результате 25 февраля мы с компанией G-Group приняли решение готовить еду для участников Территориальной обороны. Команда собралась невероятная!»

Буквально сразу Виктору посыпались предложения от одесских поваров, официантов и барменов – все они готовы были работать на волонтерских условиях, лишь бы быть полезными. Так как у ресторанов обычно нет большого запаса еды, бренд-шеф кинул клич и на сбор продуктов для приготовления еды. И тут уже подключились горожане – они несли крупы, макароны, мясо, овощи… Кто сколько мог. И даже провокационная стрельба, устроенная вблизи ресторана, не умерила пыл волонтеров. Виктор говорит, что тогда испугались все. Но ни один человек не ушел.

И уже через несколько часов о готовности оказывать продуктовую поддержку заявили компании «METRO UA», «Наша Ряба», «Kurator – бренд української курятини для Horeca», «Морський Дім»…

«Я был приятно удивлен тому количеству людей, которые откликнулись на призыв о помощи. Насколько было приятно понимать, что ВСЕ против войны, вся Украина! Я бесконечно благодарен всем партнерам, горожанам и всем украинцам. И понятно, что в первую очередь нашу страну спасает мужество и умения наших ВСУ. Но то, как украинцы объединились, не обращая внимания на какие-то когда-то спорные вопросы, то, как готовы поддерживать армию и друг друга – это потрясающе и является одной из важных составляющих успеха и скорой победы Украины в этой подлой, глупой и отвратительной войне».

За прошедший месяц команда Виктора приготовила 75 797 порций еды. И если раньше бренд-шеф специализировался на капрезе, равиоли с курицей и тирамису, то сегодня в приоритете простые, но сытные и полезные блюда. Боксы с едой развозят в пункты Территориальной обороны, а также повара готовят для медиков и подопечных общественной организации Одесское общество пенсионеров и Ассоциации пенсионеров и ветеранов «Золотая середина». Ребята ежедневно увеличивают обороты и вышли уже на выдачу 4 тысяч порций еды в день. Виктор объясняет, что сравнивать с продуктивностью ресторанов будет некорректно и просто говорит, что это очень много и очень сложно. Но при этом никто не жалуется, а просто делает свою работу.

«У нас есть в команде пять человек, они просто соседи ресторана, которые пришли и спросили, чем могут быть нам полезны. В результате взрослые интеллигентные классные люди с высшим образованием и очень хорошим достатком сегодня бодро чистят картошку на кухне. И это, на самом деле, потрясающе»

До 24 февраля Виктор успешно работал бренд-шефом сети ресторанов G-Group: Mama Italia, Kinza, Jerusalem Bazaar, Parmigiano, Chin-Chin, Suluguni Сafe, Hot Peppers. В 2019 году стал сооснователем ресторана украинской кухни U restaurant about u. Много путешествовал, работал в Греции, Норвегии и Аргентине. С удовольствием принимал гостей в Украине и радовался возможности продвигать украинскую кухню в мире. Сегодня Виктор сосредоточен на том, чтобы готовилось достаточное количество еды, которую быстро отвезут по заявленным адресам. Он занимается логистикой, доставкой гуманитарки, коммунальными платежами и поиском новых партнеров.

«Сегодня сложно что-то планировать и все время приходится импровизировать. Бывает, какие-то продукты не завезли ко времени, а значит меняем меню в срочном порядке. Или из-за большой нагрузки выбивает автоматы и пропадает электричество. То есть расслабиться нельзя ни на минуту. А из хорошего – мы недавно стали партнерами американской волонтерской компании World Central Kitchen. Они сейчас оказывают невероятную и неоценимую помощь нам! Нам даже удалось вчера выплатить нашим волонтерам зарплату. Теперь нет проблем с закупкой продуктов. Ведь только на продукты в день уходит от 200 до 300 тысяч гривен».

Естественно, что война разделила и мировое кулинарное сообщество. Некоторые шеф-повара, и из России в том числе, пишут слова поддержки, выходят на митинги и смело заявляют о том, что сегодня происходит в Украине. А есть и такие, которые буквально обращались к Виктору с угрозами, мол, жди, сейчас мы на танке въедем в твой ресторан и захватим вас всех. Одесский бренд-шеф и в самом начале, и сейчас пытается достучаться до таких персонажей, но, как мы уже знаем, редко когда подобное удается. Поэтому он сфокусировался на том, что может делать здесь и сейчас И делает.

«В каждой отрасли есть свои лидеры. И каждый из них может объединить вокруг себя какое-то количество людей. И совершенно необязательно, чтобы это были тысячи. Вся наша команда – это около 60 человек, большинство из которых, конечно, повара. Но в сегодняшней ситуации важны усилия каждого человека. Такое единение ведет только к успеху в войне с Россией. Пусть наша страна меньше, но мы едины в своем желании сделать все, чтобы сохранить нашу Украину. Я очень жду скорого сообщения во всем мире о окончании войны! Слава Украине! Слава каждому, кто вкладывает свои усилия в борьбу за победу и мир!»

Фото Марии Котельниковой