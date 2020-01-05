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Новости Одессы и Одесской области

Одесский предприниматель предложил выкупить и сохранить старинное здание завода “Краян”

Одесский предприниматель предложил выкупить и сохранить старинное здание завода “Краян”

Одесский ресторатор Алекс Купер предложил другим предпринимателям собрать средства, чтобы выкупить полуразрушенное здание бывшего завода Краян. Это красивейшее здание относится к промышленной архитектуре Одессы XIX века.

Он разместил у себя на странице в Facebook скрин с сайта агентства по продаже недвижимости, где указана цена этого объекта – 195 тыс. долл.

“Ребят, давайте скинемся и выкупим! И потом продадим вменяемому человеку, который сделает там крутое пространство. Готов 10 процентов от суммы дать! Камон! 30-50 человек по пару косарей”, – написал Алекс Купер.

Многие восторженно отозвались об этой благородной идее, и сразу же в комментариях появились предприниматели, готовые поучаствовать в проекте. Однако некоторые подписчики скептически отнеслись к покупке этого здания, поскольку его реставрация будет стоить намного дороже. Кроме того, сделать там самоокупаемый арт-объект без дополнительного финансирования будет очень сложно.

Но уже через пару часов после публикации поста Алекс Купер дописал: “Пару звонков и у нас есть 70% суммы, ждём ответа от собственника”.

Это здание – последний оставшийся корпус завода Краян (Январского восстания). Ранее он назывался Большой паровозный цех. Здание построено в 1883 году. Оно сейчас  находится в запустении, крыша прохудилась, окна выбиты. Но все же до сих пор выглядит величественно: здесь сохранились фасады, арки, изящная кладка.

Напомним, Алекс Купер открыл в здании-памятнике культуры в центре Одессе Городской рынок еды. Его за 3 года посетило более 2 млн. 500 тыс. гостей. Он также открыл  Киевский городской рынок еды – тоже в старинном здании.

Фото: Urban sketchers Odessa

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