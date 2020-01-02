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Новости Одессы и Одесской области

Одесский городской рынок еды закроют

Одесский городской рынок еды закроют

Ресторатор Алекс Купер намерен закрыть Одесский городской рынок еды, но вместо него готовится новый проект.

“19-го января мы закроем рынок в Одессе и спустя несколько месяцев откроем совершенно новый проект, не такой, так был до этого, и не такой, как мы построили в Киеве”, – написал Алекс Купер на своей странице в Fаcebook.

Одесский городской рынок еды скоро отпразднует 3 года, и его уже посетило более 2 млн. 500 тыс. гостей.

Он отметил, что полностью перестраивать одесский рынок с экономической точки зрения нет никакого смысла. “Но так сложилось, что я люблю делать новые крутые проекты, и так сложилось, что за каждые несколько лет мои внутренние стандарты растут”, – добавил ресторатор.

Он пообещал, что новый проект порадует новым дизайном, форматом, другим подходом к барам и атмосфере.

Одесский ресторатор также поделился своим успехом в Киеве. По его словам, Kyiv Food Market за последний месяц посетило около 135 тысяч гостей, а за год работы прогнозируется 1 млн. 500 тыс. гостей.

Фото: Алекс Купер

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