Одесский ресторатор открыл в Киеве Городской рынок еды

В основу проекта положена модель Одесского рынка еды.

Как рассказал автор проекта Алекс Купер на своей странице в Facebook, помимо еды тут будет комфортно проводить встречи, приходить на концерты, слушать лекции и учиться готовить в кулинарной школе.

Созданием Городского рынка еды занимались две компании – «Люди Купера» и «Ля Фамилия».

Они стремятся сохранить качество блюд как в дорогих ресторанах, но сделать их доступными по цене как в европейских бистро. «В результате у нас можно съесть лобстеров за 400 гривен и выпить шампанское по цене «полки в магазине», – добавил ресторатор.

По его словам, наценка на продукты на новом рынке еды будет на 30-50 процентов меньше, чем в обычных ресторанах.

Киевский рынок еды расположен в самом центре столицы – возле станции метро «Арсенальная». Давно пустовавшее здание восстановили, фасад был обновлен согласно историческому образцу. Рынок объединяет более двух десятков заведений.

Одесский рынок еды открыли в 2017 году – он стал популярным местом среди жителей города и туристов.

Фото: Алекс Купер