Одесский политик назвал женщин-полицейских путанами

В сети бурно обсуждают мнение одесского политика, бывшего нардепа, Павла Кириленко, в котором он сравнивает женщин-полицейских с путанами и вообще против того, чтобы женщины работали в полиции.

Депутат ВР седьмого созыва и председатель Одесской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» Павел Кириленко на своей странице facebook затронул тему женщин в полиции в связи с резонансным инцидентом в Днепре, когда патрульный тремя выстрелами убил водителя-нарушителя ПДД.

По его словам, вся структура власти и правоохранительные органы перестроили после событий Революции Достоинства «по левацкому дегенеративному мировоззрению».

“Ну давайте хотя бы примем тот факт, что сейчас экипажи патрульной полиции обычно формируются из пар — мужчин и женщин. Все как заказывали дегенераты Клара Цеткин и Роза Люксембург”, — считает Кириленко.

Далее экснардеп рассуждает, что работа женщин-полицейских сводится к тому, чтобы напарник-мужчина не скучал.

“Не буду рассказывать, что место женщины – Kinder, Küche, Kirche.

Есть действительно занятия и профессии, где женщина может себя раскрыть или подчеркнуть свою женственность.

Но какова такая эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции?

Чтобы ее напарнику не было грустно и не нужно было пользоваться услугами проституток во время работы?” – написал бывший парламентарий.

Он убежден, что правоохранитель из Днепра, которого Кириленко назвал «недоумком», открыл огонь только потому, что «не хотел опозориться в глазах своей эмансипированной напарницы», которая «для него в глубине подсознания будет всегда оставаться женщиной».

Высказывания Кириленко вызвали бурную реакцию, ему даже пришлось закрыть комментарии.

«Здравствуйте, Павел Кириленко. Пишет вам патрульная полицейская Одесской области, которую вы сегодня обозвали шлюхой. Рекомендую вам во-первых, пойти к психологу, во-вторых, заканчивать думать стереотипами совдепии, в-третьих, сгореть от стыда за то, что обозвали мать ребенка, жену мужа, дочь родителей проститутками», — написала пользовательница Kateryna Kirku.

“Нет такой работы, как «раскрытие женственности». Счастливый человек делает то, что ему нравится и где чувствует качественную самореализацию.

Если посмотреть на образование Павла Кириленко и его первые места работы, то он педагог. Что ты дядька не пошел в полицию и не показал там женщинам высокий класс и силу?” — пишет журналистка Мария Данилюк-Ермолаева.

«Одно дело иметь мнение, где там место женщины. У меня тоже много мыслей, где место этому Павлу. Другое — публично утверждать, что у женщин нет мозга, и они не имеют ничего ценного добавить к обществу, чем готовить, рожать, развлекать и быть проституткой», — возмущена журналистка Марго Гонтарь.

Также мужчине напомнили, что с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году в ряды ВСУ по собственному желанию вступили более 11 тысяч женщин.

Кто такой Павел Кириленко

Павел Кириленко родился в 1976 году в Одессе. Глава Одесской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода». По образованию — историк. С 90-х годов был активистом. Несколько лет занимался педагогической деятельностью.

С 2005 года стал работать в бизнес-структурах.

В 2012 году был избран народным депутатом от «Свободы» в ВР 7 созыва. Полномочия прекратились в 2014 году.

Женат, имеет семью.

Кровавый инцидент в Днепре: детали

29 августа в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину. По предварительной информации, полицейские остановили автомобиль после нарушения ПДД. По требованию выйти из авто, где находились несовершеннолетние дети, водитель и пассажирка отказались. Правоохранители начали силой вытаскивать из авто женщину, которая пересела на водительское сиденье.

Мужчина вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Правоохранители использовали газовый баллончик, но мужчина продолжил сопротивляться. Во время драки полицейский применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Сейчас назначено служебное расследование. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей.

В крови мужчины, погибшего в Днепре во время столкновения с полицейскими, обнаружили 2,48 промилле алкоголя

Сейчас оба патрульных отстранены и находятся в больнице.

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